°ËÅì¶Ð»á¡¡¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î¼é¸î¿À¡¦±×ÅÄ¡È¹üÀÞÊóÆ»¡É¤Ë°¦¾ð¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×
¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê63¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö110¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú°ËÅì¶Ð¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£º¸¼ê¹Ã¤Î¹üÀÞ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤Î¤òÍèÇ¯¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´èÄ¥¤ì¤è¡¢Éå¤é¤º¤Ë¡ª¡×¤È¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê¡Ö2¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤Çº£µ¨¤Î1·³Éüµ¢¤¬ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢8·î19Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤âÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¹ßÈÄ¸å¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Çº¸¼ê¹Ã¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤¬¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¼é¸î¿À»ØÌ¾¤·¤¿±¦ÏÓ¡£¡Ö»ä¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÃËµ¤¤Î¤¢¤ë¥ä¥Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö°ì»þ¤Î´¶¾ð¤Ç¥±¥¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¬Â»¤¹¤ë¡£²ù¤·¤µ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤¬¥×¥í¡×¤È²ü¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±×ÅÄ¤Î250¥»¡¼¥ÖÃ£À®¤Ïµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡Ö±×ÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤òÍèÇ¯¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£250¥»¡¼¥Ö¤Ï¤¹¤°¥¯¥ê¥¢½ÐÍè¤ë¿ô»ú¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±×ÅÄËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö±×ÅÄ¡¢´èÄ¥¤ì¤è¡¢Éå¤é¤º¤Ë¡ª¡×¤È°¦¾ð¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
