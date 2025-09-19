³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡Âçºå¶Í°þ¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤òÁ´ÂÇÀÊ¤Ç»ÈÍÑ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÀèÇÚ¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·1¡Ý4À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬À¾ÉðÀï¤ÎÁ´ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçºå¶Í°þ¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¡¢ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡ØMy¡¡HERO¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ê¤é¡Ê°úÂà»î¹ç¤ò¡ËÀ¸¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Î»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£Æü¤°¤é¤¤¤Ï»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ç¤â½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¤¢¤Î¾×·â¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÇØÃæ¤ò¸«¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£º£¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤è¤¯Ãý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤È¤«¤â¤è¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£