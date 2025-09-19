ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡¢2¾¡ÌÜ¡¦ÁáÀî¤ÎCSÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼ÁáÀî¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯¤ÇDeNAÂÇÀþ¤ò6²ó6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥×¥í2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿8·î27ÆüDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤â5²óÌµ¼ºÅÀ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëDeNAÁê¼ê¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÎÎÉ¤µ¤¬½½Ê¬¤Ë½Ð¤¿Åêµå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤ÀÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤¿Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤ÈÃæ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆÃÄ¹¼«ÂÎ¤Ï½½Ê¬¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£CSÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿º´Æ£µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³§¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈËüÁ´¤ò´ü¤·¤¿¾å¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£