¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿ÃËÀ¤ÎºâÉÛ¤«¤é¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½36Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢µÒ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÇÏ¾ì±ÑÈþ¤³¤È²«±Ñ½çÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤È¤·1·î¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¿·¶¶¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤ÎºâÉÛ¤«¤é¸½¶â¤ª¤è¤½36Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¼«¿È¤ÎÁ÷ÊÌ²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ë¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢µï¼ò²°¤Ê¤É2¸®¤Ç°û¼ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¸½¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢²«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â½÷¤¬1¿Í¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶¶±Ø¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢µÒ°ú¤¤Ë¸½¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤¬¤³¤È¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ200·ï°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£