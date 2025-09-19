ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が１９日、３年連続４回目の単独日本武道館公演を行った。今年は「ＨＥＲＣＵＬＥＳ」というタイトルを引っさげ、宮殿をイメージしたステージで新曲「ＣＯＩＮ」を含む全２０曲を熱唱。さらなる進化を遂げたパフォーマンスで、観客１万人を酔わせた。

たいまつがともり、宮殿をイメージしたセットが姿を現した。ステージ中央のマイクに歩み寄ったＴＡＫＡＨＩＲＯは、客席に向けて一礼。１曲目でラブバラード曲「Ｌａｓｔ Ｎｉｇｈｔ」をしっとりと歌い上げ、温かい空気を作った後に「会いたかったぞ！日本武道館！」とはにかんだ。

同所は２００６年にＥＸＩＬＥ加入を決めたオーディション会場で、ＴＡＫＡＨＩＲＯ誕生の地でもある。来年ＥＸＩＬＥ加入２０周年を控えているが、３年連続で武道館に立って「自分にとって特別な場所、日本武道館という聖地に再び立てることを、心から感謝しています」と感激した。

中盤には、信頼を置く三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・ØＭＩ（３８）がサプライズ出演し、二人で「ＨＥＡＲＴ ｏｆ ＧＯＬＤ」「ＴＨＥ ＲＥＤ ＲＡＩＮ」をコラボ唱。今回の公演も大成功となり、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「日本武道館公演を続けていきたい。いつかは武道館のアーティストと言われたい」と夢を口にした。

アンコール前には、１２月７日にザ・プリンスパークタワー東京で初のディナーショーを開催することを発表した。