¾¾ºäÅíÍû¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶½Ê³¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡¡Å·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¤¬¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºåÅíÍû¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤¬£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤ÇÀ¼Í¥¤ò¶Ð¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¡ÊµûË¸¶ºî¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤ÏÅ·À¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç½ÓÂ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥È¥¬¥·¤ò¡¢À÷Ã«¤Ï¥È¥¬¥·¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤àÅØÎÏ·¿¤Î¾®µÜ¤ò±é¤¸¤¿¡£¾¾ºä¤Ï³«ºÅÃæ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÀèÆü¤Î£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤³¤Î±Ç²è¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£ÀÅ¼ä¤ä¶½Ê³¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ¦¾å¤ÎÊý¤Ë¸ÆµÛË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â©¤ÎÅÇ¤Êý¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬¤¤Æ¸¶ºîÌ¡²è¤òÆÉ¤ß¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¡£À¼¤Î¡È½Ð±é¡É¤À¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£