¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¿¹ÆäÌé¡ÖÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÆüËÜµÏ¿¤Î¹¹¿·¤ò¡×Í½ÁªÇÔÂà¤âÁ°¸þ¤¯¡ÄÃË»Ò£µ£°£°£°£Í
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì£¸¿Í¡¢·×£±£¶¿Í¤¬£²£±Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¿¹ÆäÌé¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤ÏÂè£±ÁÈ¤òÁö¤ê¡¢£±£³Ê¬£²£¹ÉÃ£´£´¤Î£±£µÃå¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤·¤¿¡£»Ä¤ê£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Î¸åÊý¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤«¤é½ù¡¹¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢£¸°ÌÄÌ²á¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÌó£±£µÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²÷µó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Ï£±£°£°ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£··î¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¶¯²½»Üºö¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼ÂÎÏ¤À¤±¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¼ÂÎÏ¤Ï½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤ä¤Ã¤ÑÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¸·î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊý¤Ç£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é£µ£°£°£°¤ÇµÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾åÀÑ¤ß¤òÁÀ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤³Ð¸ç¤«¡¢¤â¤·¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¾å²ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤«¤Þ¤ï¤º¼«¿È¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬½çÄ´¤Î¤Þ¤ÞÄ¹Ìî¤Ç¹âÃÏ¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿¹¡£¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£··î¡ËÁ°¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¡£É¸¹â¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Á¤¬ÄÉ¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¤¢¤¨¤Æ¡ËÉ¸¹â¤ò¹ß¤ê¤¿¤ê¤·¤¿¡£µÕ¤Ë´ÊÃ±¤ÊÎý½¬¤Ç¤ÏÉ¸¹â¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½àÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆüËÜµÏ¿¤Î¹¹¿·¤ò¡£µÏ¿¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦¤È¤Îº¹¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦Î¦¾å¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£