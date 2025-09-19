EXILE¡¦TAKAHIRO¡¡ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ëà·»ÄïáOMI¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º»²Àï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡
¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¡¡ÉðÆ»´Û¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£²£°£²£µà£È£Å£Ò£Ã£Õ£Ì£Å£Óá¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥í¤È¤·¤Æ£³Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌó£±£°£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î£±£°Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ã£Ï£É£Î¡×¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´£²£°¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£À±¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢´Å¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Çà£È£Å£Ò£Ã£Õ£Ì£Å£Ó¡Ê¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡Ëá¤ÎÉôÊ¬¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê½é¤ÃÃ¼¤«¤é³ú¤à¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡ÊÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬¡Ë£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¡×¤Î£Ï£Í£É¡Ê£³£¸¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡££Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Å£Ä¡¡£Ò£Á£É£Î¡×¡Ö£È£Å£Á£Ò£Ô¡¡£ï£æ¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê£²¿Í¡££Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏËÍ¤ÎÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡Ø½Ð¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡££Ï£Í£É¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤ÈÇ°´ê¤Î£Ï£Í£É¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£