±óÆ£ÍºÌï¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×½é¾èÇÏ¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°È¯À¸¡¡¼ç±é±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×½éÆü
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£ÍºÌï¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¡Ê°æ¾å²íµ®´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î·ê¤ò¤á¤°¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Û¥é¡¼¡£·úÀß²ñ¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤Î¼ºí©¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÏÂÅÄÍ¦µ±¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾èÇÏ¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡ÖÇÏ¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤»Ò¤Ç¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤·¡¢¸À¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¡£»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿£²Æ¬¤Ï¡Ö¥´¥¥²¥ó¤¬¤Ê¤Ê¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÍ¤È¡Ê¥«¥È¥¦¡Ë¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¾×·âÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤¾èÇÏ¥·¡¼¥ó¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£