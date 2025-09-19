¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ£±£´£¸¡¥£²£°¥ì¥Ù¥ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ£±£´£¸¡¥£²£°¥ì¥Ù¥ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¤Ï¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£±£´¡óÂæ¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÆ°¤¤ËÈ¿±þ¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ148.20¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1735¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3472¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡148.05¡¡EUR/USD¡¡1.1739¡¡GBP/USD¡¡1.3479
¡¡£Î£ÙÄ«Êý¤Ï¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£±£´¡óÂæ¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÆ°¤¤ËÈ¿±þ¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ148.20¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1735¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3472¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡148.05¡¡EUR/USD¡¡1.1739¡¡GBP/USD¡¡1.3479