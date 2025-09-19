ÉÙ»Î·Ù»¡½ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½5600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤â°Å¹æ»ñ»º¤ª¤è¤½1300Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï2025Ç¯5·î¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½5600Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¡ÖÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤é¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤È°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñ¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½1300Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

19Æü¡¢½Ð¶â¼êÂ³¤­¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÄÉ²Ã»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶âÍ»Ä£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤íº¾µ½Èï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤­¡¢ÃËÀ­¤¬·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤Ë¤­¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬º¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ´«Í¶¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£