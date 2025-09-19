SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñÏÃ¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¡¡¹ç·×Ìó6900Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¡ÊÉÙ»Î·Ù»¡½ð¡Ë
ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½5600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤â°Å¹æ»ñ»º¤ª¤è¤½1300Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï2025Ç¯5·î¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½5600Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢½Ð¶â¼êÂ³¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÄÉ²Ã»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶âÍ»Ä£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤íº¾µ½Èï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÃËÀ¤¬·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬º¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ´«Í¶¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£