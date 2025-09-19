¡ÖÌµÅ¨¡×¤Ë¡Ö¾¡Íø¡×¡ÖÅØÎÏ¡×¡Ä9·î19Æü¤Ï¡ÖÉÄ»ú¤ÎÆü¡×¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤ë¡©¥ì¥¢¡õÆñÆÉÉÄ»ú¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
9·î19Æü¤Ï¡ÖÉÄ»ú¤ÎÆü¡×¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤¡¢ÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµÅ¨¡×¤µ¤ó¤Ë¡ÖÅØÎÏ¡×¤µ¤ó¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÉÄ»úÆÉ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤«?
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡È¥È¥Ã¥×¥ª¥ÖÎëÌÚ¡É¤Î±É´§¤ÏÃ¯¤Ë¡©¡¡Áª¼êÁ´°÷¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¼Â¶·¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö¡û¡û¡×¤ÎÉÄ»ú¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±?
9·î19Æü¤Ï¡¢1870Ç¯¡ÊÌÀ¼£3Ç¯¡Ë¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¡ÖÊ¿Ì±ÉÄ»úµö²ÄÎá¡×¤¬½Ð¤ÆÃ¯¤Ç¤âÉÄ»ú¤¬Ì¾¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÉÄ»ú¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÄ»ú¡¢Á´¹ñ¤Ë²¿¿Í¤¤¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?Ä®¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
80Âå
¡Ö°©ºä¡Ê¤ª¤¦¤µ¤«¡Ë¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?¡×
N¥¹¥¿
¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÌó5400¿Í¡¢2557°Ì¤Ç¤·¤¿¡Ê¿Í¿ô¤È½ç°Ì¤Ï¡ÖÌ¾»úÍ³Íènet¡×¤è¤ê¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡×
°©ºä¤µ¤ó¡Ê80Âå¡Ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¡ª?°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ê¤È¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¿ÉÀî¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë
Q.¤Ä¤é¤¬¤ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«?
¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÉÀî¡Ê¤«¤é¤«¤ï¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×
N¥¹¥¿
¡ÖÁ´¹ñ¤ËÌó580¿Í¡¢11343°Ì¤Ç¤¹¡×
¿ÉÀî¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö¸º¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¸º¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥Ï¥ó¥³Å¹¡ÖÀÐÅÄ°õË¼¡×¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤Î3ÂåÌÜ¡¢ÀÐÅÄÎ´°ì¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
N¥¹¥¿
¡ÖÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó25Ëü8000¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£59°Ì¤Ç¤¹¡×
ÀÐÅÄÎ´°ì¤µ¤ó¡Ê89¡Ë
¡Ö¤¢¡Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤°¤é¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ËÌó1Ëü5100¿Í¤¤¤Æ1149°Ì¤ÎÁêß·¡Ê¤¢¤¤¤¶¤ï¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ä
Áêß·¤µ¤ó¡Ê10Âå¡Ë
Q.¼«Ê¬¤ÎÉÄ»ú¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«?
¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£½ÐÀÊÈÖ¹æ¤Ç1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤Î´é¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
30Âå
¡Ö²ÃÆ£¤Ç¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó86Ëü7000¿Í¤¤¤Æ10°Ì¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö¡Ø¤â¤¦¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤½¤ÎÉÄ»ú¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤Î¿Í¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÉÄ»ú¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
½Ð¾ìÁª¼ê7¿Í¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸ÉÄ»ú¤Î¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ª?
¤¿¤À¤·¡¢Æ±¤¸ÉÄ»ú¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¶·
¡Ö7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×
2022Ç¯¤ËÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÎëÌÚ·¼¼¨¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¾ÏÉ×¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¹¬¼£¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·ò¸ã¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¾¸÷¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÁïÂÀ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¤µ¤ó¡Ä¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁª¼êÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¡×¡ÊÁ´¹ñ2°Ì¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÄ®¤Ç¤¹¡£
¼Â¶·
¡ÖÎëÌÚ7Ì¾¤Ë¤è¤ëÎëÌÚÁªÈ´¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£10¥á¡¼¥È¥ëÊÂ¤ó¤À3¿Í¤ÎÎëÌÚ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁè¤¤¡£ºÇÆâ¤«¤é2ÈÖ¤ÎÎëÌÚ¤«¡¢³°¤«¤é4ÈÖ¤ÎÎëÌÚ¤«¡¢¤³¤³¤Ï³°4ÈÖ¤ÎÎëÌÚ¡£ÎëÌÚ·ò¸ã¤¬2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£2ÈÖ¤ÎÎëÌÚ¾ÏÉ×¤¬È¿·â¡£
ÎëÌÚ7Ì¾¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤Ïº£²ó¤³¤½ÎëÌÚ·½°ìÏº¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ·ò¸ã2ÈÖ¼ê¡¢3ÈÖ¼êÎëÌÚ¾ÏÉ×¡£¤³¤³¤ÏÃÏ¸µÀª¾å°ÌÆÈÀê¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¡¢¥È¥Ã¥×¥ª¥ÖÎëÌÚ¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä®¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿Êý¤Ï¡Ä
¸ùÅá¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë
Q.²¿¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¤³¤ì¤Ç¸ùÅá¡Ê¤¯¤Ì¤®¡Ë¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¸ùÅá¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó3700¿Í¤¤¤Æ¡¢3379°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç87ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤²ÏÌî¡Ê¤³¤¦¤Î¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
²ÏÌî¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë
Q.¼þ¤ê¤ËÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤Î¿Í¤Ï?
¡Ö¶â¹ä´Ý¡Ê¤³¤ó¤´¤¦¤Þ¤ë¡Ë¤È¤«¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¶â¹ä´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÌó50¿Í¡Ê44680°Ì¡Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Ä¶ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤Ç¤·¤¿¡£
Î¦¾å¤ä½©¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÄ»ú¡¢ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«?
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
9·î19Æü¤Ï¡ÖÌ¾»ú¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ëN¥¹¥¿¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÉÄ»ú¤À¤È¡¢°ìÈÖ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆîÇÈ¤µ¤ó¤Ç¡¢2517°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢º£¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤¬ÏÃÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¦¾å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÎ¦¾å¡×¡ÖÁä¡×¡Ö¼·¼ï¡×¡ÖÅØÎÏ¡×¡Ö¶¥¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼Âºß¤¹¤ëÉÄ»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¿¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¢§Î¦¾å
¡¦ÆÉ¤ß:¤¯¤¬¤ß¡¢¤¯¤¬¤¦¤¨
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó10¿Í
¢§Áä
¡¦ÆÉ¤ß:¤¦¤Ä¤®¡¢¤ä¤ê
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó40¿Í
¢§¼·¼ï
¡¦ÆÉ¤ß:¤µ¤¤¤¯¤µ¡¢¤Ê¤Ê¤¯¤µ¡¢¤Ê¤¿¤Í¡¡¤Ê¤É
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó700¿Í
¢§ÅØÎÏ
¡¦ÆÉ¤ß:¤Ì¤ê¤
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó10¿Í
¢§¶¥
¡¦ÆÉ¤ß:¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¢¤¤½¤¤¡¡¤Ê¤É
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó260¿Í
¡Ö¶¥¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÉð¾¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡×¤ÈÆÉ¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¢§ÌµÅ¨
¡¦ÆÉ¤ß:¤à¤Æ¤
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó20¿Í¡Ê»³¸ý¡¢·§ËÜ¤Ê¤É¡Ë
¢§µÏ¿
¡¦ÆÉ¤ß:¤¤í¤¯
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó30¿Í¡ÊÅìµþ¡¢ÀÅ²¬¡¢Âçºå¤Ê¤É¡Ë
¢§¾¡Íø
¡¦ÆÉ¤ß:¤·¤ç¤¦¤ê¡¢¤«¤Ä¤«¤¬¡¢¤«¤Ä¤È¤·
¡¦Á´¹ñ¤ËÌó10¿Í¡ÊÊ¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¤Ê¤É¡Ë
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÄ»ú¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ç¤â¼Â¶·¤¹¤ë¤È¤¡¢ÄÁ¤·¤¤ÉÄ»ú¤ÎÊý¤À¤È³ú¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÖÌµÅ¨¤¬Íè¤¿¡¢ÌµÅ¨¤¬Íè¤¿¡Á¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤¦¤¤¤¦¼Â¶·¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇ¸å¤Ë¡¢½©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÄ»ú¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½½¸ÞÌë¤Ê¤é¤Ì¡Ö½½¼·Ìë·î¡×¤È½ñ¤¯ÉÄ»ú¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó10¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÉ¤ßÊý¤ÈÍ³Íè¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ì¾»ú¸¦µæ²È¤Î¹â¿®¹¬ÃË»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½½¸ÞÌë¡ÊËþ·î¡Ë¤Ë´ê¤¦¤È2Æü¸å¤ÎÌë¤Ë¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö½½¼·Ìë·î¡×¤Ç¡Ö¤«¤Î¤¦¡×¤ÈÆÉ¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡£