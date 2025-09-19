¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¤ÏÎÞ¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡¡±¦Éª¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤·¡×¤â¡Öµ»½ÑÌÌ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢AÁÈ8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½ÁªBÁÈ¤Î·ë²Ì¡¢¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤Î1ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¡£1ÅêÌÜ¤«¤é60¥á¡¼¥È¥ë31¤ÎÅê¤Æ¤¤òÈäÏª¤·¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤º¡£º£ÅÙ¤Ï²ù¤·¤²¤Ê¶ì¾Ð¤¤¡£3ÅêÌÜ¤Ï¿¤Ó¤ò·ç¤¡¢58¥á¡¼¥È¥ë80¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»îµ»¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÏÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÇÌÜ¸µ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ËÌ¸ý¿º²Ö¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú
¡¡¡½Î¨Ä¾¤Ë°ì¸À
¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÕÀè¤«¤é²ø²æ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤Ï2025Ç¯ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Îý½¬¤ËÌá¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥´¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½1ÅêÌÜ¤«¤éÆâÍÆ¤Ï¡£
¡ÖÅê¤Æ¤Îý½¬¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¿¥Æ¡¼¥×¤ò³°¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Æ¡¼¥×¤Ê¤·¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ìÅêÌÜ60Èô¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤·¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¹ç¤«¤é±ó¤¤Îý½¬¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½2ÅêÌÜ¡¢3ÅêÌÜ¤Ï¤É¤¦½¤Àµ¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö1ÅêÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¬¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2ÅêÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤â¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£3ÅêÌÜ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢Á°¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢3ÅÙÌÜ¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡¡½3ÅêÌÜ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤ÎµÏ¿¤À¤ÈÀäÂÐÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶¥µ»¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½»îµ»¤ËÎ×¤à¤È¤¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡ÖÉª¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈÆ±¤¸´¶ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤Á°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÀµÄ¾ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¡ÖÁö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Èµ»½ÑÌÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤¹¤³¤È¤¬º£Æü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½2Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ¤³¦°ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡£
¡¡¡Ö¶¥µ»¾ì¤ËÍè¤ëÁ°¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤«À¤³¦Âç²ñ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï²ù¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥É¡¼¥Ï¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤ä¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥±¥¬¤«¤é¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÙ¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤¬ÀäÂÐÉª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤³¤Ç·è¾¡»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤µÙ¤ß¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×