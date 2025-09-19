¡ÚºÊÉ×ÌÚÁï¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬´¿´î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×½é¤á¤Æ ¡È°ìÂÎ´¶¡É ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤¹
ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡¢¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤µ¤ó¡¢±Éè½Ìï¤µ¤ó¡¢¸÷Ï©¤µ¤ó¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ö±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¡×½éÆüÉñÂæ°§»¢¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ÈÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¾×·â¤È´¶Æ°¤ÎÄ¶Âçºî¤Ç¤¹¡£
ËÜÊÔ¾å±Ç¸å¤ËÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¤³¤Î±Ç²è¤Ï1ÈÖºÇ½é¤Ë´ë²è¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬2019Ç¯¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤¬2ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢2ÅÙ¤Î±ä´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç6Ç¯±Û¤·¤Ë¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ê»³¤µ¤ó¤Ï ¡È¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬Á´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯º£¤³¤Î½Ö´Ö´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡É ¤È°§»¢¤ò¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤È·¦ÅÄ¤¯¤ó¤Î·ë¹½Ä¹¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¶²¤é¤¯3Æü¤°¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ê¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ß¤ó¤Ê¤¬´¿´î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£2Æü´ÖµÙ¤á¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ½é¤á¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡É ¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï ¡È¤½¤³¤«¤¤¡ª¡É ¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»£µÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢ ¡È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡É ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤È¹À¥¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²Ð¤¬Ãå¤«¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÈäÏª¡£¹À¥¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢ ¡È¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤â°ìÂÎ´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡É ¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ëð÷¤¯2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û