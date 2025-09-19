¥Ý¡¼¥é¤¬¿·ÂÎÁà¤Î¶¨»¿¤ò²òÌó¡¡²áÅÙ¤Ê»ØÆ³¤ä¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê»ë
¡¡¿·ÂÎÁà¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¡¦ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡Ê43¡Ë¤Ë¤è¤ë¼¸ÀÕ¤Ê¤É²áÅÙ¤Ê»ØÆ³¤äÃËÀ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¶¨²ñ¤ËÁÊ¤¨¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢2007Ç¯¤«¤é¶¨²ñ¤ò¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¿²½¾ÑÉÊÂç¼ê¥Ý¡¼¥é¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò²òÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î°¦¾Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥óPOLA¡×¤Ïº£¸å»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¨²ñ¤ÏÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÌäÂêÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢Â¼ÅÄ»áÂ³Åê¤ÎÈ½ÃÇ¤âÀµÅö¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¡¼¥é¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÍÌµ¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¼«ÂÎ¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¤ä¥Ð¥ì¥¨ÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Á¥ã¥³¥Ã¥È¤ÏÂåÉ½¥¦¥¨¥¢¤«¤é´ë¶ÈÌ¾¤Î¥í¥´¤ò³°¤¹ÂÐ±þ¤ò¶¨²ñ¤Ëµá¤á¡¢ÆüËÜ¤¬ÃÄÂÎÁí¹ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¤âÁª¼ê¤Ï¥í¥´¤Î¤Ê¤¤¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£