¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¡¦Å¾Çäµ¬À©¡¡ÉÔÆ°»º¶¨²ñ¡Ö²¿¤é¤«ÂÐºöÉ¬Í×¡×Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÏÂÐºö¶¯²½µá¤á¤ë
²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯ÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤¬Åêµ¡ÌÜÅª¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¾Çä¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¼è°ú¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦ÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÂåÅÄ¶è¤¬º£Ç¯7·î¤ËÂç¼êÉÔÆ°»º¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Í×ÀÁÊ¸¤Ï¡¢¹ñ³°¤«¤é¤ÎÅêµ¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤äÄÂÎÁ¹âÆ¤Ç¡¢¶èÆâ¤Ëµï½»¤·¤¿¤¤Êý¡¹¤¬½»¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åêµ¡ÌÜÅª¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤áÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅêµ¡Åª¤Ê¼è°ú¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬»ä¤É¤â¤Ï¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¤´¤¯¸ÂÄêÅª¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏÂå¤ä·úÃÛÈñ¤Ê¤É¸¶²Á¹âÆ¤¬Âè°ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅêµ¡ÌÜÅª¤ÎÃ»´üÅ¾Çä¤Ï·è¤·¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÄê¿ô¤ÎÃ»´üÅ¾Çä¤Î»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢Åêµ¡ÌÜÅª¤ÎÃ»´üÅ¾Çä¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ï19Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡Ö¶è¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤Ïº£²ó½é¤á¤ÆÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤¤òÇ§¤á¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ÆÅêµ¡Åª¤ÊÃ»´üÅ¾Çä¤ÎÍÞÀ©¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶è¤Ïº£¸å¡¢Í×ÀÁÆâÍÆ¤ò»ö¶È¼Ô¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµï½»¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÁ´¸Í´°Çä¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¶õ¤¼¼¤Ç½»Ì±¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î4³ä¤ÎÉô²°¤Çµï½»¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿·ÃÛÊª·ï¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¤ÎÅÐµ¤âÂ¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£