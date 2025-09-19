¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÄÌ»»49»î¹ç¤Ç²¤½£CL50ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£!¥á¥Ã¥·¤äC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ëµÏ¿¹¹¿·¤Ë¥Ú¥Ã¥×¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡ÎòÂåºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÆ»¤òÃå¡¹¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(25)¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾11Ê¬¤ËMF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î50ÆÀÅÀ¤Ï½Ð¾ì49»î¹ç¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ë¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿62»î¹ç¤ÎµÏ¿¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï50ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë66»î¹ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï91»î¹ç¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¿Í¤âÀáÌÜÃÆ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¸å¤Ë¤Ïº¸¼ê¤Ç5¡¢±¦¼ê¤Ç0¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤À¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È10Ç¯¡¢12Ç¯¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ã£À®¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄÌ»»141ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ëC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
