¡ÖÁá¤¯»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¡©¡×ºã¤¨¤Ê¤¤»ä¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¼ÒÆâÎø°¦Ãæ¤ÎÈà»á¤À¤±


Æ±Î½¤Ø¤ÎÁê¤Å¤Á¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡¼¡×¡£¶õµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤®½÷»Ò¤ÎÂ©¶ì¤·¤¤Æü¾ï¡¿Æä¤Î¤ª²Ë¡Ê1¡Ë

¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ÏÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¡¢Æ±Î½¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡¼¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤À¤±¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ê28ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÂçÅç Æä¡£¤¢¤ëÆü¡¢Æ±Î½¤¬½÷»Ò²ñ¤ò³«¤¯Ãæ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥Ï¥Ö¤é¤ì¤Æ»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£µó¶ç¡¢¼ÒÆâÎø°¦Ãæ¤Î±Ä¶ÈÉô¥¨¡¼¥¹¤ÎÈà»á¤«¤é¤â¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¡É°·¤¤¤ò¤µ¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤Ë¡£Æä¤Ï»Å»ö¤ò¼­¤á¤ÆÅÔ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¡¢À¸³è¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢²ÈÄÂ3Ëü±ß¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÌµ¿¦À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡½¡½¡£

¶õµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤®½÷»Ò¤Î¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥³¥á¥Ç¥£¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¤ò8Ï¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè2²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥ÈÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÅµ¤Âå¤È¿åÆ»Âå¤Î¸ø¶¦ÎÁ¶â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡ª


Í£°ì¤ÎÀ¸¤­¤¬¤¤¤¬¡ÖÀáÌó¡×¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ºã¤¨¤Ê¤µ


¤ª¤«¤¨¤êÆä¤£¡¼¡¼¡¼¢ö


Æä¡¢¤¼¤Ã¤Æ¤¨¤¤¤¤²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡¢²¶¤Î


¤Ï¤¡¿©¤Ã¤¿¿©¤Ã¤¿


Áá¤¯»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¡©


»ä¤Û¤ó¤È¤Ï¹ó¤¤¤¯¤»ÌÓ¤Ê¤Î


¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¹üÀÞ¤¹¤ó¤Î²¿²ó¤á¡©


¤ï¤¿¤·ÀäÂÐÂçÅç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡¼


¥¤¥ó¥¯ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿


»ä¤Î¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤Î¥«¡¼¥É


¤ä¤Ð¤¤¡¢¤³¤Î´¶¤¸¡¢ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦


¤¢¤ì¡©


¶õµ¤¤ÏÆÉ¤à¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆµÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¯¤â¤Î


Ãø¡á¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È¡¿¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù