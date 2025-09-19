°ìÌÐ¡¡ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤«¤é4»þ´Ö¤âÀâ¶µ¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¡¡¡ÖÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡×°ìÀ¸·üÌ¿¤È°ì½ê·üÌ¿¤Î°ã¤¤ÀâÌÀ¤µ¤ì¡Ä
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åö»þ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¹îÌé»á¤«¤é4»þ´Ö¤âÀâ¶µ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤ª»û¡×¤È¤·¤ÆµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë²Ú¸·»û¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£VTR¸å¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÀâË¡¤è¤ê¤â¼Â¤Ï¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÀâ¶µ¤ÎÊý¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ô¡¹¤ÎÀâ¶µ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤éÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é±ä¡¹¤ÈÎ©¤¿¤µ¤ì¤ÆÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬4»þ´Ö¤°¤é¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÂ¼»á¤«¤é¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤È°ì½ê·üÌ¿¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ë¤«?¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤È°ì½ê·üÌ¿¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°ìÌÐ¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç4»þ´Ö¤Ã¤ÆÊÑ¤Ç¤·¤ç?º£¤ÎÏÃ¤Ç4»þ´Ö¡£¤À¤Ã¤Æº£¿ôÊ¬¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È4»þ´Ö¤âÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö°ìÌÐ¡¢°ì½ê·üÌ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦4Ê¸»ú¤Î´Á»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¤·¡Ö²¶¤¬·üÌ¿¤Î¡Ø·ü¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ú¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ¤â¤½¤³¤Ç¡È¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢´Á»ú½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È½ñ¤«¤»¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤ÏÅÚ¤Ç¤¹¤è¡¢²¼¡£¤É¤³¤Ë½ñ¤¤¤¿¤«¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ÇÅÚ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¡£24ºÐ¤Î»þ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£