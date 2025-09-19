µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡DeNAÇÔ¤ì¤Æ¼«ÎÏ2°ÌÉü³è¤â¡ÖÁê¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÌÜÀè¤Î»î¹ç¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¹ÅçÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¡£¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¡¢¼«ÎÏ2°Ì¤¬Éü³è¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¡¢7²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¤âº£µ¨11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Í¡¢ÊÑ¤Ê·Á¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤Ã¤Æ¡£4¼ºÅÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢¤Þ¡¢¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤À¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÀÅ¤«¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡»³ºê¤Ï¼«¤é·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à2ËÜ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3ÂÇÅÀ¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Í¡¢ÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç¤Í¡¢³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï6ÈÖ¡¦Ãæ»³¤¬3°ÂÂÇ¡¢8ÈÖ¡¦±ºÅÄ¤¬2°ÂÂÇ¡£¿·¿Í¤Î±ºÅÄ¤Ï4²ó¤Ë7µåÇ´¤Ã¤Æ»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢»³ºê¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡Ö±ºÅÄ¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Í¡£8ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£
¡¡2ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤°ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤Í¡¢Ê·°Ïµ¤¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Í¡¢¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢2°Ì¤ÎDeNA¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤¬1¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢Á°Æü¾ÃÌÇ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«ÎÏ2°Ì¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Áê¼ê¤Ï¤Í¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡£ËÍ¤é¤Ï¤Í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÀè¤Î»î¹ç¤Ë´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×¤È½¸Ãæ¤¹¤ë»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£