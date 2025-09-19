EXILE¡¡TAKAHIRO¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1Ëü¿Í¤ÎÁ°¤ÇºÇ¿·¶Ê¡ÖCOIN¡×¤Ê¤É20¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£À»ÃÏ¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡µÜÅÂ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥½¥í¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖLast¡¡Night¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ð¥é¡¼¥ÉÃæ¿´¤Î¹½À®¡£EXILE¤Î¡Ö¥¢¥¬¥Ñ¥ó¥µ¥¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¸÷¡×¤Ê¤É¤òÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¤¤¤¢¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´»þÀ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤âÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤ë°ì»þ¤òºî¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Èºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë¤ÏÄïÊ¬¤Ç¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦OMI¡Ê38¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖTHE¡¡RED¡¡RAIN¡×¤Ê¤É2¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤ÏOMI¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£TAKAHIRO¤Ï¡ÖÆüº¢¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤´Ø·¸À¤À¤È¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²÷¤¯¡Ê½Ð±é¤ò¡Ë¡ÈÀ§Èó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÆÃÈÖ¡ÖTAKAHIRO¡õOMI¤Î¤ª¤¿¤¬¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÏTAKAHIRO¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡£06Ç¯9·î22Æü¤ËEXILE²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤À¡£¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ»ÃÏ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÉðÆ»´Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ïº£Ç¯12·î7Æü¤Ë½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£