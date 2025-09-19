ÎØÅç¸ù°ì»á¤ÎÂ¹¡¦°ëÃ«¹ÂÀ¤¬È½Äê¾¡¤Á¤ÇÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦·è¾¡¿Ê½Ð¤âÀÜ¶áÀï¤Ç¶ìÀï¡Ö0ÅÀ¡£²¼¼ê¤¯¤½¤¹¤®¤Æ²¿¤â¡Ä¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦½à·è¾¡¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé4²óÀï¡¡°ëÃ«¹ÂÀ¡ÊÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡Ô¡ûÈ½Äê¡ü¡Õ¾¾Â¼¡¡Ä¾¼ù¡ÊReason²¡¾å¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦½à·è¾¡10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé4²óÀï¤Ç¤Ï¸µWBA¡¦WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÎØÅç¸ù°ì»á¡Ê82¡Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä°ëÃ«¹ÂÀ¡Ê18¡áÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï¾å²¼¤Ë»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃ±È¯¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝ¡£2²ó¤Ë¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤«¤éº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²Áê¼ê¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¤ä¤ä¼ºÂ®¡£ÀÜ¶áÀï¤ÎÎ¥¤ìºÝ¤ÇÁê¼ê¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÈïÃÆ¤âÌÜÎ©¤Á¡ÖÁê¼ê¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¿¾Ê¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï0ÅÀ¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¤ÇÃ¡¤¾å¤²¤Î·»¡¦Âç¿´¡Ê24¡áÆ±¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢½ÙÂæ³Ø±à¤Ç3Ç¯´Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤Ë½êÂ°¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ËÜÍè¤ÏÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬Éð´ï¤À¤¬¡¢ÀÜ¶áÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï²ÝÂê¤ò»Ä¤·¡ÖÀÜ¶áÀï¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤¹¤®¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÆ±Âç²ñ½à·è¾¡¤òÄå»¡¤·¤¿Éã¡¦ÏÂ¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀ³Î¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¾¯¤·¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡11·î3Æü¤Î·è¾¡¡ÊÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤ÏÍî¹ç¾¼ÅÍ¡Ê26¡á°ìÎÏ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Ìó20Àï¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ø¡Ö·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¡£°ì¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¡£Ìó1¥«·î´Ö¤Ç¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£