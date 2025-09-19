¿¹¹áÀ¡¥¢¥Ê¡Ö»õ¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×50Âå¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎÀ¶·é´¶¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡¡¹µ¤¨¼¼¤Ç¡Ö°ìÈÖ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬£±£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿¹¹áÀ¡¡Ê£³£°¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¼ÂÌ¾¹ðÇò¥¸¥§¥ó¥¬¡×¡£¥¸¥§¥ó¥¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ªÂê¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Öº£¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Ø¤¦¤ï¡¼¡ªÁÇÅ¨¤Ê¿Í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÊý¤Ï¡Ä¡×¤ÈÇÐÍ¥¡¦Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÆ£ÌÚ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥«¥á¥é¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¹µ¤¨¼¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö»õ¤¬¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Æ£ÌÚ¤ÎÀ¶·é´¶¤Ë¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£