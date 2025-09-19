¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¡×Àø¿å´Ï¤ä¹ñ±Ä¹©¾³¤Ê¤ÉÄó¸À¡ÄËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬ËÉ±ÒÁê¤ËÊó¹ð½ñ
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢À¯ºöÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤òÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ò¶µ·±¤Ë¡ÖËÉ±Ò»º¶ÈÀïÎ¬¡×¤ò¿·¤¿¤ËºöÄê¤·¡¢ÁõÈ÷ÉÊ¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤ä·ÑÀïÇ½ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤Ë´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àø¿å´ÏÆ³Æþ¤âÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«»á¤ÏÄó½Ð¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿ËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¤Ê¤É°ÂÊÝ£³Ê¸½ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËºòÇ¯£²·î¤ËµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡££²£·Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¸½¹Ô·×²è¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÄê¤ÎÀ§Èó¤â´Þ¤á¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¸½ºß¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¡×¤ä¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤Ê¤É¡¢£³Ê¸½ñºöÄê¸å¤ÎÊÑ²½¤¬¡ÖÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬ÁõÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤äËÉ±Ò»º¶È¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢£¶¹àÌÜ¤ÎÄó¸À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËÉ±Ò»º¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼«¹ñÆâ¤ÇÁõÈ÷ÉÊ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤º¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤Î»Ù±ç¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÆüËÜ¤âÍ»ö¤ËÈ÷¤¨¡¢À¸»º´ðÈ×¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë²½¤¬µÞÌ³¤À¤È¤·¡¢¾ÊÄ£²£ÃÇ¤Ç¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ±Ä¤Î¹©¾³¡Ê¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ê¹©¾ì¡ËÆ³Æþ¤Î¤Û¤«¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äÌµ¿Íµ¡¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»²Æþ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´Ã£À©ÅÙ²þ³×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£ÁõÈ÷ÉÊ¤Î³¤³°Í¢½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾£³¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò´ËÏÂ¤·¡¢Â¾¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆ±»Ö¹ñ¤Ë¤Ï¡ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤â°ì°Æ¤À¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÄ´Ã£ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤ëËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸«Ä¾¤·¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤è¤ê½ÀÆð¤Ë¤¹¤ë¡×¤è¤¦Â¥¤·¡¢¸½¹Ô·×²è¤ÎÁ°ÅÝ¤·²þÄê¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£È¿·âÇ½ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ëÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¿âÄ¾È¯¼ÍÁõÃÖ¡Ê£Ö£Ì£Ó¡Ë¤òÀø¿å´Ï¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á¥ÂÎ¤ÎÂç·¿²½¤äÄ¹´ü´ÖÀø¹Ò¤¬²ÄÇ½¤Ê¼¡À¤ÂåÆ°ÎÏ¤Î³èÍÑ¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå·¿¤Î¡ÖÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Î¤Û¤«¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÎÆ³Æþ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê¿ÏÂÍøÍÑ¤òÄê¤á¤¿¸¶»ÒÎÏ´ðËÜË¡¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¸¶ÀøÊÝÍ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÊÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£