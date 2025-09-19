TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬º£Ìë¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Ã«³ÀÄ÷°ì¸µÁíºÛ¤ÎÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÃÌ¤Ï¤ª¤è¤½40Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àô»á¤ÏÃ«³À»á¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Ã«³À»á¤Ï2009Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿Åö»þ¤ÎÁíºÛ¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ø¤Ê¤Þ¤´¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÃÏÊý¤Ç¾¯¿Í¿ô¤Î½¸²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¾®Àô»á¤Ïº£·î12Æü¡¢BS¡½TBS¤Î¡ÖÊóÆ»1930¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¾®Àô»á¤Ï¡¢¤¢¤¹¡Ê20Æü¡Ë¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¡Ø¤Ê¤Þ¤´¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÎºÆ»ÏÆ°¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Êý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ«³À»á¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£