TAKAHIRO¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç20¶ÊÇ®¾§¡Ö¤¤¤Ä¤«ÉðÆ»´Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡Ö¤É¤¦¤«ÍèÇ¯¤â¡×
EXILE TAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥½¥í¸ø±é¡ÖHERCULES¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÉðÆ»´Û¤Ç¡¢1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
»ê¶Ë¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤òÌþ¤ä¤·¤¿¡£µÜÅÂ¤ÈÀ±¶õ¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖLast Night¡×¡ÖLove Story¡×¡ÖFeelings¡×¤ä¡¢10ÆüÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡ÖCOIN¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÁ´20¶Ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¢¥¬¥Ñ¥ó¥µ¥¹¡×¡Ölove¡×¡ÖWe will¡Á¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¡Á¡×¤Ê¤ÉEXILE¤Î³Ú¶Ê¤â8¶Ê²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÖÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½øÈ×¤«¤éÌó7Ê¬È¾¤ÎÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¿Í¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤´»þÀ¤¡¢³§¤µ¤ó¿´¤âÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Î²Ù¤ò¹ß¤í¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë1Æü¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ìó2»þ´Ö¡¢½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ë¤Ï»°ÂåÌÜ¡¡J SOUL BROTHERS¤Î¢®¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤O¡ËMI¡Ê38¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£16Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎEXILE TAKAHIRO¡ßÅÐºä¹¿ÃÌ¾µÁ¤Î³Ú¶Ê¡ÖTHE RED RAIN¡×¤ÈEXILE¤Î¡ÖHEART of GOLD¡×¤ò²Î¾§¡£¢®¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤O¡ËMI¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï1Ç¯Á°¤Ë²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢TAKAHIRO¤â¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ËÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ë»¤·¤¤¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÃËÁ°¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢2¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â¸½¤ò´î¤ó¤À¡£
ºòÇ¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖTAKAHIRO¡õ¢®¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤O¡ËMI¤Î¤ª¤¿¤¬¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤Î2²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷·èÄê¤âÈ¯É½¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
Ëþ°÷¤ÎÉðÆ»´Û¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¶õ¼ê¤ÎÂç²ñ¤ÇÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÀ±¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¡Ö¶õ¼ê¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤º²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È¤¹¤Æ¤¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉðÆ»´Û¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÉðÆ»´Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«ÍèÇ¯¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û