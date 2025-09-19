King & Prince¡¢¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡ÙBlu-ray & DVDËÜÊÔ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤è¤ê¡ÖI MY ME MINE¡×¸ø³«
King & Prince¤¬¡¢10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡ÙBlu-ray & DVD¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤è¤ê¡ÖI MY ME MINE¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢郄¶¶¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾Àï¤Ï¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ÊKing & Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖHEART¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÁ´35¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
https://youtu.be/YDrP1z2pHxk
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´¸ø±éÊ¬¤ÎMC¤ò¸·Áª¤·Ä¶¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿3»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÄ¶Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤Ë¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤«¤é2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Îµ°À×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Æ¥£¥¢¥éÉ¬¸«¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥í¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖI MY ME MINE¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡×¡ÖHEART¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Î4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¡ÖKing & Prince¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤· in DOME¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é2ÆüÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¸å¤ÇÉñÂæÎ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡É´Ö°ã¤¤¡È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãµ¤·½Ð¤¹¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¤â¤·¤í±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray/2ËçÁÈ)¡¡²Á³Ê¡§7,814±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPXJ-9015/6
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊDVD/ 3ËçÁÈ)¡¡²Á³Ê¡§7,176±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPBJ-9018/20
¡û¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÌó384Ê¬¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡ËÁ´35¶Ê¼ýÏ¿
¡¦MC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È
¡¦King & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 Digest
LOVE HACKER / WOW / COLORS / Cloudy / Harajuku / À¸³è(²¾) / ¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë /
°¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È / ËÍ¤Î¥ï¥ë¥Ä / I promise / ¤«¤¿·ë¤Ó / 1999
¢¨¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡Ê¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¢44P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹¡Ë
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§8P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray/£²ËçÁÈ)¡¡²Á³Ê¡§6,670±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPXJ-1014/5
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊDVD/ 2ËçÁÈ)¡¡²Á³Ê¡§6,098±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPBJ-1016/7
¡û¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÌó351Ê¬¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡ËÁ´35¶Ê¼ýÏ¿
¡¦Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á ARENA¡õDOME
¡¦¥½¥í¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü ¡ÖI MY ME MINE¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡×¡ÖHEART¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×
¡¦King & Prince¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤· in DOME
¢¨ÄÌ¾ï¥È¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¢¡¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¡¦LOVE HACKER¡¡
¡¦WOW¡¡
¡¦moooove!!¡¡
¡¦ROLLER COASTER¡¡
¡¦I MY ME MINE
¡¦Odyssey¡¡
¡¦Magic of Love¡¡
¡¦One Sided Love¡¡
¡¦Life goes on¡¡
¡¦A Little Happiness
¡¦Funk it up¡¡
¡¦Don¡Çt Grow Up¡¡
¡¦HOTTER & HOTTER¡¡
¡¦POPSTAR in the KINGDOM
¡¦SPOTLIGHT¡¡
¡¦Harajuku¡¡
¡¦ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤è
¡¦¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë¡¡
¡¦À÷¤ß¡¡
¡¦º£·¯¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¡
¡¦¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¡¦Ì¾¤â¤Ê¤¥¨¥¥¹¥È¥é¡¡
¡¦Hello!!!¥Ï¥ë¥¤¥í¡¡
¡¦Love Paradox¡¡
¡¦Super Duper Crazy
¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡¡
¡¦koi-wazurai¡¡
¡¦HEART¡¡
¡¦¤Ê¤Ë¤â¤Î¡¡
¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡¡
¡¦¥Ä¥¥è¥ß¡¡
¡¦I Will¡Ä¡¡
¡¦Îø¹ß¤ë·îÌë¤Ë·¯ÁÛ¤Õ¡¡
¡¦Sha-la-la¥Ï¥¸¤±¤ëLove¡¡
¡¦·¯¤ËÆÏ¤±
¢¡ÀèÃå³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray & DVD¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥¥é¥¥é¥Ý¥¹¥¿¡¼(A4¥µ¥¤¥º¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray & DVD¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É3¼ï¥»¥Ã¥È
