£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥½¥í¸ø±é¡ÖÉðÆ»´Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤¬£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥½¥í¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¼«¿È£³Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¡£Á´£²£°¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿£±Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¼«Ëý¤Î²ÎÀ¼¤òÉðÆ»´Û¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£ÉðÆ»´Û¤Ï£±£¹Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç£Å£Ø£É£Ì£Å²ÃÆþ¤ò·è¤á¤¿ÃÏ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó£²»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢£±£°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¡Ö£Ã£Ï£É£Î¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö£È£Å£Á£Ò£Ô¡¡£ï£æ¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤Î²Î¾§»þ¤Ë¤Ï¡Ö»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¡×¤Î£Ï£Í£É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤ÆÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë£²¿Í¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï£Å£Ø£É£Ì£Å²ÃÆþ¤«¤é£²£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÉðÆ»´Û¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤«Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÉðÆ»´Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡»¡Ä¸ø±éÃæ¤Ë¤Ï£±£²·î£·Æü¤Ë¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼Åìµþ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£