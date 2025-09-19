¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤òÈ¯É½¡£¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÈSTARGLOW¡É
TBS¤¬BMSG¤È¶¦¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¡¡THE LAST PIECE¡×¡£
9·î19Æü¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¡ÖSTARGLOW¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥í¥´¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£µÌ¾¡ÊRUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë9·î26Æü¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¤ËSTARGLOW¤¬½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖMoonchaser¡×¤Ï9·î22Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ëµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¾ðÇ®¤ò²Î¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ59Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PIECE ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡Ù¤â¡¢9·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ØTHE TIME,¡ÙÆâ¤Î¡ÖTHE LAST PIECE¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏTVer¡¦TBS FREE¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡ØTHE LAST PIECE ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡Ù¤ÏTVer¡¦TBS FREE¡¦U-NEXT¤ÇºÇ¿·²ó¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£STARGLOW ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM¤Î£µ¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤ËÀí¤é¤»Â³¤±¡¢´ñÀ×Åª¤ÊÍ»¹ç¤ò¸«¤»¤ë£µ¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥Ð¥ó¥É¡£
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ä¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸À¸ì²½¤·Æñ¤¤¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ä¥ª¡¼¥é¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÏ¶È°ÊÍèBMSG¤¬·Ç¤²Â³¤±¤¿ÍýÁÛÁü¡¢²»³ÚÎÏ¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÏ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤À±¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬Ç¡¤¯ÁÔÂç¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¡¢¤¤¤Ä¤·¤«µ±¤¯Â¦¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿ÈàÅù¤¬¡¢À¤³¦°ìÂç¤¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤Ë¤¤¤¯¡£
¡ØTHE LAST PIECE¡ÙÈÖÁÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
◾︎¡ØTHE TIME,¡ÙÆâ¡ÖTHE LAST PIECE¡×¥³¡¼¥Ê¡¼
Ëè½µ¶âÍËÆü¡¡¤¢¤µ5:20-8:00¡ØTHE TIME¡¤¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·²ó¤È²áµîÊüÁ÷²ó¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊTVer¡Ë¡§¡¡https://tver.jp/series/sr5lwe9c9j
◾︎¡ÖTHE LAST PIECE¡×ËÜÊÔ¡ÊBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
Ëè½µ¶âÍËÆü¡¡¤è¤ë20:00ÇÛ¿®Ãæ¡ÊÁ´13ÏÃÇÛ¿®¡Ë
¢¨¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfS5awYtn6Eo_gmRySOnKv2&feature=shared
◾︎¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PIECE ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡Ù¡ÊTBS¡Ë
Ëè½µÌÚÍËÆü¡¡¿¼Ìë0:59¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡ÊÁ´13ÏÃ¡Ë
½Ð±é¡§ÂçÅçÈþ¹¬(¿¹»°Ãæ)¡¡Â¾
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·²ó¤È²áµîÊüÁ÷²ó¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊTVer¡Ë¡§¡¡https://tver.jp/series/srtsi0fgoo
¡ÖTHE LAST PIECE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/
¡ÖTHE LAST PIECE¡×BMSG¸ø¼°YouTube : https://www.youtube.com/BMSG_official
¡ÖTHE LAST PIECE¡× X¡ÊµìTwitter¡Ë : https://x.com/THELASTPIECE_X
¡ÖTHE LAST PIECE¡× Instagram : https://www.instagram.com/thelastpiece_bmsg/
¡ÖTHE LAST PIECE¡× TikTok : https://www.tiktok.com/@thelastpiece_official