¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¡Ö¥¢¥Ë¥ª¥¿¡×¤ÎºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¤¬¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×Í½¹ð¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥ª¥¿¡×ºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥é¥¤¥ë¥º¡£¡Ö·è¾¡¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¸µµ¤¶Ì¤¬É¬Í×¤À¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡££±£³£°£°¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¤Î¥¢¥Ë¥ª¥¿¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£µËü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÎÏ¤ËÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¹ø¤òÍî¤È¤·¡¢º¸¼ê¤òº¸¤ÎÉ¨¤ËÅö¤Æ¡¢±¦¼ê¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Î¡Ö¥®¥¢¥»¥«¥ó¥É¡×¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Àä¶«¡£Ëè»î¹ç¡¢¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤³¤½Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢¾¡³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª£´ÁÈ¤ò£±£¹ÉÃ£¹£¹¤ÇÍ¾Íµ¤Î£±Ãå¤ÇÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤Ïº£µ¨À¤³¦ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£¹ÉÃ£µ£±¡ÊÄÉ¤¤É÷£±¡¦£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¯¹ñÎ©¤òÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£³´§¡Ê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡Ë¤òÃ£À®¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Ê¤¬¤é£³°Ì¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¶¯¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¥Ë¥ª¥¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ñÎ©¤Ç¤â¼çÌò¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£