BRADIO¡¢2025Ç¯¥é¥¹¥È¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¤ËFIVE NEW OLD¡¢OKAMOTO¡ÇS¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄêEP¤Î²»¸»ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤â
BRADIO¤¬¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Æü¤Î12·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦LIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ãBRADIO 15t Anniversary¡ÖTHANKS PARTY 2025¡×¡ä¤Î¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢FIVE NEW OLD¤ÈOKAMOTO¡ÇS¤À¡£²áµî¤Ë¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤Ê¤É¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿2ÁÈ¡£BRADIO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ËÌÁÍ§¤È¸À¤¨¤ë2ÁÈ¤È¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤»¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î2Æü¤ËÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ãBRADIO 15th Anniversary¡ØSUMMER SUMMER at HIBIYA YAON¡Ù¡ä¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄêCD¡ÖRearrange The Groove¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤¬¡¢ËÜÆü9·î19Æü¤è¤ê²»¸»ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢BRADIO¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥é¥¤¥ÖEP¡Ö¡ÖRearrange The Groove¡×
CRCP-40707 / ¡ï2,200¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§¡ï2,000¡Ë
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³Æ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì / ¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¸ÂÄêÈÎÇä¡¦³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
²»³ÚÇÛ¿®¡§https://lnk.to/rearrangethegroove
¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡¡URL¡§https://shop-crtk.com/
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
2.´¶¾ð¥ê¥Æ¥é¥·¡¼
3.¥ì¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¥¤
4.±¿Ì¿¤Ø
5.Switch
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãBRADIO 15th Anniversary ¡ÖTHANKS PARTY 2025¡×¡ä
12·î12Æü(¶â) ·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 17:30 / START 18:30
¥²¥¹¥È¡§FIVE NEW OLD / OKAMOTO¡ÇS
¡ãFUNKY SET FINALE¡ä
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡÷LINECUBE SHIBUYA
¡ãBRADIO 15th Anniversary¡¡¡ÈFUNK FIRE¡É Release Tour¡ä
2025Ç¯09·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¿À¸Í¡¦music zoo ÂÀÍÛ¤È¸× Show is over
2025Ç¯09·î28Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡¦IMAGE¡¡ OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡ËÄ¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê¡¦CLUB CHANGE WAVE¡¡ OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM LOGOS OPEN 18:15 / START 19:00
2025Ç¯11·î01Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçCLUB QUATTRO OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î07Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24 OPEN 18:15 / START 19:00
2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦CASINO DRIVE¡¡ OPEN 17:30 / START 18:00
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦Rensa OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡¦HIPSHOT JAPAN OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL¡¡ OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO¡¡ OPEN 17:15 / START 18:00
2025Ç¯12·î07Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦LOTS OPEN 17:15 / START 18:00
¡ãBRADIO 15th Anniversary¡ÖBack To The 2010 - 2017¡×¡ä
¡Ú¿¶ÂØ¸ø±é¡Û¡¦2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð½Ë¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
¡Ú¿¶ÂØ¸ø±é¡Û¡¦2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å½Ë¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
