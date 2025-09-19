¡Ú£²£°Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Ûµð¿Í¡¦²£Àî³®¡½¹Åç¡¦¿¹æÆÊ¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¤Û¤«
¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡µð¿Í¡¦²£Àî³®¡½¹Åç¡¦¿¹æÆÊ¿¡Ê£±£´»þ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡ÃæÆü¡¦²¬ÅÄ½ÓºÈ¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®ÀîÂÙ¹°¡Ê£±£´»þ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡¦ÃÝÅÄÍ´¡Ê£±£´»þ¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¡½¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¡Ê£±£´»þ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¢¡³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¹¯À¿¡½À¾Éð¡¦ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯¡Ê£±£´»þ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê£±£´»þ¡¦¤ß¤º¤Û£Ð£á£ù£Ð£á£ù¡Ë