¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼«¿ÈºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î£±£²¹æ¥½¥í¡££´²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÆ±ÅÀ£±£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢£´²ó¤Ë·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç£³ÂÇÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££¹²ó¤òÄù¤á¤¿£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤òÄ¶¤¨¤ëµåÃÄ¿·¤Î£´£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼«ÎÏ£²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡½»³ºê°Ë¿¥¤Ï£±£±¾¡ÌÜ
¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Í¡¢ÊÑ¤Ê·Á¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½»³ºê¤ÏÂÇ·â¤Ç¤Ï£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡½Ãæ»³¡¢±ºÅÄ¤é¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À
¡Ö±ºÅÄ¤Î»Íµå¤¬¤Í¡£¤È¤Æ¤â£¸ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥Ò¥Ã¥È¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½²¬ËÜ¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢È¯
¡Ö¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤°ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ºå¿À¤ËÇÔ¤ì¤¿£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤È£±¥²¡¼¥àº¹¤Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÀè¤Î»î¹ç¤ò´èÄ¥¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½²¬ËÜ¤Ïº£·î½é¥¢¡¼¥Á
¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Ö¤óÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤ÆÎÏ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ç¤â¤Í¡¢¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´°àú¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡½±ºÅÄ¤¬Á´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤Ç¹¥¼éÈ÷¤â
¡Ö°ìÅÙ¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤Æ¤«¤é¤â¤Í¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£ÄË¤¤¤«¤æ¤¤¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½£¶²ó¤Î»³ºê¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÂåÂÇ¤ÎÁªÂò»è¤Ï
¡Ö°Ë¿¥¤ËÅê¤²¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡½»³ºê¤ÎÂÇ·â¤ÎÎÉ¤µ¤Ï
¡ÖÅö¤Æ´¶¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤Í¡×