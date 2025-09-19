ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×µ¤Ç÷¤Î²Æì¥í¥±¤ò²óÁÛ¡ÖÃëÌëµÕÅ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢²¿¤«Ç³¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶¦±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡¢±Éè½Ìï¡¢¸÷Ï©¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî¤Ç¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¤Î²Æì¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£²Æì¥í¥±¤Ç¤ÏÌë´Ö¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö²¿Æü¤â¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢²¿¤«Ç³¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËâÊª¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤¿¤®¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤«¤«¤ëÍ½Äê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬£±Æü¤Ç»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ö£²Æü´Ö¡¢µÙ¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¿´î¤·¤¿¡£¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£