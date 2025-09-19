ÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¤é¸¶ºî¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£SCP¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÌ¡²èÀ©ºî¤ËÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¡¿SCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¢
¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÍü¡§¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡¢»°»³¹â¡¦¥Ï¥Á¥Õ¥ó¡§Ì¡²è/°ì¿×¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ì¡²è²È¤ÎM¤ÈH¤Ï¡¢°ì¿×¼Ò¡¦comicHOWLÊÔ½¸Éô¤«¤é¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¶¦Æ±²ø´ñÁÏºî¥µ¥¤¥È¡¦SCPºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡ÖSCPºâÃÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤òM¤¬¼¹É®¤·¡¢¡ÖSCP¡×¤È»×¤·¤²ø°Û¤¬¸½¤ì¤ë¸¶ºîÉÕ¤¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òH¤Ïºî²è¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Í¡¼¥à¸¶ºî¤òÃ¯¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆó¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡ÖSCP¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£ÆÉ¤á¤ÐSCP¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡¢¹Í»¡·¿¥Û¥é¡¼¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
©︎Íü¡¦»°»³¹â¡¦¥Ï¥Á¥Õ¥ó¡¿°ì¿×¼Ò
¡Ö1.Discuss¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎºîÉÊ¤Ë´ð¤Å¤À©ºî¤µ¤ì¡¢CC BY-SA 3.0¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹
SCP-3199¡Ö¸í¤ì¤ë¿ÍÎà¡×
¡÷bittermixin, 2017
http://scp-jp.wikidot.com/scp-3199
SCP-096¡Ö¥·¥ã¥¤¥¬¥¤¡×
@ Dr Dan, 2010
http://scp-jp.wikidot.com/scp-096
SCP-444-JP¡ÖÈì¿§¤ÎÄ»¡×
@locker, 2014
http://scp-jp.wikidot.com/scp-444-jp
SCP-049¡Ö¥Ú¥¹¥È°å»Õ¡×
@Gabriel Jade_, djkaktus, Gabriel Jade, 2009
http://scp-jp.wikidot.com/scp-049
SCP-076¡Ö¥¢¥Ù¥ë¡×
@Kain Pathos Crow, DrClef, 2008
http://scp-jp.wikidot.com/scp-076
SCP-910-JP¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡×
@tsucchii0301, 2015
http://scp-jp.wikidot.com/scp-910-jp
SCP-1283-JP¡ÖÆ§ÀÚ¤Î¸þ¤³¤¦¡×
@rkondo_001, 2017
http://scp-jp.wikidot.com/scp-1283-jp
SCP-054¡Ö¿åÀº¡×
@Unknown Author, SimpleCadence, 2008
http://scp-jp.wikidot.com/scp-054
SCP-134¡ÖÀ±´ã»ù¡×
@Unknown Author, Skali Sharpnose, 2008
http://scp-jp.wikidot.com/scp-134
SCP-999¡Ö¤¯¤¹¤°¤ê¥ª¥Ð¥±¡×
@ProfSnider, 2009
http://scp-jp.wikidot.com/scp-999
SCP-131¡Ö¥¢¥¤¥Ý¥Ã¥É¡×
@Unknown Author, 2008
http://scp-jp.wikidot.com/scp-131
SCP-192-JP¡Ö»äÃ£¤ÎTOKYO¡×
@nekomiya_guu2014
http://scp-jp.wikidot.com/scp-192-jp
