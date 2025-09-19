ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬ÎÞ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡¡ÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¤â¡Öº£µ¨¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥´¡¼¥ë¡×Êì¹ñ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë´¶¼Õ¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½ÁªAÁÈ¤Ë¡¢Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢BÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï¡¢Í½Áª¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í½ÁªAÁÈ¤Ë¡¢ËÌ¸ý¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢2ÅêÌÜ¤Î60¥á¡¼¥È¥ë38¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë½ÕÀè¤«¤é²ø²æ¤¬Â³¤¤¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎý½¬¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥´¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹æµã¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤Ï62¥á¡¼¥È¥ë50¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡¢¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸á¸å9»þ¤«¤é¤ÎBÁÈ¤Ç5¿Í¤¬ËÌ¸ý¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡6·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£¸Î¾ã¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊµÏ¿¤ÇºÇ²¼°Ì¡£¼¡Àï¤âºÇ²¼°Ì6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÉüÄ´¥à¡¼¥É¤ÇÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÃ¶µÙ¤ó¤Ç¡¢Éª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£À¤³¦Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÌ¸ý¤Ï·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë