¡ÚGU¡ß¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Û¥³¥é¥ÜÂè7ÃÆ¡¢11·î21ÆüÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¡È4¤Ä¤ÎÎÀ¡É¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¥¯¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë
¡ÖGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢11·î21Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¥Ã¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¡¡Âè7ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¥É¡¼¥ë¡¢¥¹¥ê¥¶¥ê¥ó¡¢¥ì¥¤¥Ö¥ó¥¯¥í¡¼¡¢¥Ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¤Î¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä4¤Ä¤ÎÎÀ¤ä¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÀ¸¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¥¯¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¥¯¥¹¤Î¥í¥´¤È¡¢³¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ü¥Ã¥Ä¤ÎÉ´Ì£¥Ó¡¼¥ó¥º¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤ÎÎÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥ì¥Ã¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¥Ã¥º¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¤È¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë4¤Ä¤ÎÎÀ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¡¢¥á¥ó¥º¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤â¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º4·¿¡¢¥á¥ó¥º5·¿¡¢¥¥Ã¥º2·¿¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï390¡Á3990±ß¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£