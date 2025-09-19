¥ì¥¸¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤«¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤«!?¡×¡ÄµÒ¤Î¸ÀÆ°¤ËÅ¹°÷¤¬º®Íð¤·¤¿¥ï¥±¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬Áý¤¨¡¢º®Íð¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿Ã¬Ã«¤µ¤ó(@akatsuki405)¤Î¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤è¤ê¡ÖÍ¾·×¤ÊÊäÂ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¸½¶â¤«ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤«¡ÄµÒ¤ÎÂÖÅÙ¤ËÅ¹°÷¤Ïº¤ÏÇ
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ï¡¢¸½¶â°Ê³°¤Ç»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏPayPay¤ä¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤â¹¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¬Ã«¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î²ñ·×¤«¤éÂÞµÍ¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ä·èºÑÊýË¡¤Î³ÎÇ§¤Þ¤Ç¡¢Å¹°÷¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÒ¤Ë¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¸½¶â¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡ª¸«¤Æ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡©ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤À¤è¡ª»þ´Ö¤Ê¤¤¤«¤éÁá¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤è!!¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¡¢»È¤¦²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤ÎÁàºîÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µÒ¤ÎÂÖÅÙ¤ËÅ¹°÷¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÅÜÅó¤Î·èºÑÊÑ¹¹¡Ä¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤«ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·èºÑ¤«!?¡×
º£²ó¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£µÒ¤¬¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥É¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Å¹°÷¤Ï¥ì¥¸¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÒ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÁÞÆþ¸ý¤ËÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¥«¡¼¥É¤òº¹¤·¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£Å¹°÷¤¬¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¥«¡¼¥É¤Ï¾å¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢µÒ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì³ç¤Ç¤ª´ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¤Èº®Íð¤·¤¿Å¹°÷¤¬¡¢ºÆÅÙ¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢µÒ¤ÏÊ°³´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª5600¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì»È¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·èºÑ¤Ê¤Î¤«¡ÄµÒ¤Î¸ÀÆ°¤ËÅ¹°÷¤Ïº®Íð¤ò¶Ë¤á¤ë¡£Å¹°÷¤ÎÂÐ±þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·èºÑÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ëµÒ¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤´ÍøÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢µÒ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¡Ö¤À¤«¤éÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î!?¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Êº®Íð¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã¬Ã«¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏÁÞÆþ¸ý¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤«¤¶¤·¤Æ·èºÑ¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£»¨²½¤¹¤ë·èºÑÊýË¡¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸½¶â°ìÂò¤Î¤È¤¤Ï¤³¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÅ¹°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ñ·×¤Î1ÈÖ¤ÎÊýË¡¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÍ¾·×¤ÊÊäÂ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¬Ã«(@akatsuki405)
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£