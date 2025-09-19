¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¤ä¤êÅê¤²¾åÅÄÉ´Ç«¤Î3ÅêÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©¡¡È½Äê¤Ë¹³µÄÃæ¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åê¤²¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê26¡á¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë49¤ÎAÁÈ7°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏBÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¾å°Ì12¿Í¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï3ÅêÌÜ¡£¤ä¤ê¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¡¢µÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤¿¸å¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤é¤¨¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤¬¥é¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇµÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÅê¤Æ¤¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¹³µÄÃæ¤Ç¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤Åê¤²¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£»î¹ç¼«ÂÎ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åê¤²¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡BÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ì¤Ð·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£