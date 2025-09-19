ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡¡¥À¥ë¡¢ºäËÜ¡¢²¬ËÜ¤é¤¬Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º²ÖÂ«Â£Äè¤â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌ»»7116ÂÇÀÊÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¹ø¤Î¸Î¾ã¤È¤âÆ®¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤Ï¡ÖÃæÅÄæÆ°ì¿§¡×¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃæÅÄæÆÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎý½¬¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡Öthank¡¡you¡¡for¡¡your¡¡great¡¡blue¡¡days¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÇØÈÖ6¤Î¿ô»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ö¥ë¡¼¤Î±þ±ç¥Ü¡¼¥É¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£»î¹çÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Î±ß¿Ø¤ÇÃæÅÄ¤¬À¼½Ð¤·Ìò¤Ë¡£ÃæÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Î´é¤Ë¾Ð´é¤¬ºé¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¸½Ìò1784»î¹ç¡¢7116ÂÇÀÊÌÜ¤¬¸½ÌòÀ¸³èºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÂå¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬²áµî¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅÄ¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡µ°À×¤ÎVTR¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÃæÅÄ¤¬Î©¤Ä¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÁª¼ê¤é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤¿¡£ºäËÜ¤¬¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê³Ý¤±¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Öº£¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ÎºÆ²ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÃæÅÄ¤â¸åÇÚ¤Î¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÃæÅÄ¤Î³èÌö¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¡×¤È¾Î¤¨¡¢À¶µÜ¹¬¤Ï¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÆ±¤¤Ç¯¤Î´Ý¤éÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ðÍÕ2·³´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë°ìÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢ÃæÅÄ¤Ï¾Ð¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ÖÂ«Â£Äè¡£Í°°æ¤éÁª¼ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿·ª»³»á¤È°ðÍÕ»á¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢´®¤¨¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£