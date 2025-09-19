¡ÚÁêÀî¼·À¥¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ËÎ¥º§¤òÊó¹ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¤· ²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤ÇÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤òÂ´¶È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¿·¤·¤¤·Á¤Ç
¡¡ÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡30¼þÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁêÀî¼·À¥¡¡¡×
ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢1975Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡¡Âçºå½Ð¿È¡£
1995Ç¯11·î¡¡¥·¥ó¥°¥ëŽ¢Ì´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2001Ç¯¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë2·î16Æü¤ËÆþÀÒ¡£
2ÃË1½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëÁêÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢º£·î5Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡£11·î¤Ë¤Ï½ÂÃ«¤Ç30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¤Ï½¤»Î²ÝÄø¤Ç¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û