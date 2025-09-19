µðÂç¤Ê·î¤¬²¼ËÌÂô¤ËÅÐ¾ì¡ªÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥ì¥Ý
º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÍÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµÆâÍÆ¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
·î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×
ËèÇ¯¤ª·î¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô¡×¡£
¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¤ÎÅìËÌÂô±Ø¡¢²¼ËÌÂô±Ø¤ÎÏ©Àþ¼þÊÕ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²°³°¥¢¡¼¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÆüËÜ½éÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÌÜ¶Ì¤Î²°³°µðÂç¥¢¡¼¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð
¡ÖMuseum of the Moon¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡Ö·î¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢²¼ËÌÂô±ØÅì¸ýÂ¦¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¶õ¤ÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾·Â7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê·î¥¢¡¼¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Î·î¤ÎÌó50ËüÊ¬¤Î1¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¡¢¤ª·î¸«µ¤Ê¬¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿ËèÆü21:00¡Á21:30¤Ë¤Ï¡¢·î¥¢¡¼¥È¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ¤ÃÏ¤Ë¤ÆÀèÃå¤ÇÀþ¹á²Ö²ÐÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖSchrödinger's Cats¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½éÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡¢ÀÄ¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Ç¤ÎµðÂç¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢²¼ËÌÂô±ØÆîÀ¾¸ý¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥å¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤ÎÇ¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¼Â¸³¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡È¸«¤ë¿Í¤Ë¾ï¼±¤òµ¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤ÎÇ¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»à¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡Ä¡ª
ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤¬Á´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖUranomorphia¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡¢À±ºÂ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÅìËÌÂô±Ø¤Î²°¾å¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤ò·Áºî¤ë1¤Ä1¤Ä¤ÎÀþ¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ·Ö¸÷¤¹¤ë»å¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Ìë¶õ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¤·¤¿¤è¡£
²»À¼¤ÇºîÉÊ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é²¼ËÌÂô¤ò½ä¤ë¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡ØÇÄ®¡Ù¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¤ÇÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤òºî¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ödaisydoze¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡ÖÇÄ®¡×¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤ÆÌë¤Î²¼ËÌÂô¼þÊÕ¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»í¿Í¡¦Çë¸¶ºóÂÀÏº¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÇÄ®¡Ù¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦Ìó45Ê¬´Ö¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
º£Ç¯ÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¤ª·î¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×
º£²ó¤Ï²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô 2025¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ïµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô2025
²ñ¾ì¡§²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢Á´°è¡Ê²¼ËÌÀþÏ©³¹¤Û¤«¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://moonartnightfes.com/
¸ø¼°Instagram¡§¡÷moonartnight_shimokitazawa
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§https://eplus.jp
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µ¥¤¥Ù¥ó¥È¼õÉÕ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¼ËÌÂô±ØÅì¸ý²þ»¥Á°/²¼ËÌÀþÏ©³¹¶õ¤ÃÏ/ÅìËÌÂô±Ø²°¾åÆþ¤ê¸ý¡Ë
