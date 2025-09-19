ÆóµÜÏÂÌé¡¢³ø»³±Ç²èº×¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆüËÜ¿Í½éÅÐ¾ì¡¢Íò¤ò¸ì¤ê¡¢´Ú¹ñºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤â°ÕÍß
Âè30²ó³ø»³±Ç²èº×¤Ç¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡ÊÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¡Ë¼ç±é¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¸ø¼°¾å±Ç¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿19Æü¡¢Æ±±Ç²èº×¤Î¿Íµ¤¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖActors¡ÇHouse¡Ê¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖActors¡ÇHouse¡×¤Ï±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëËèÇ¯¡¢´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆóµÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Î¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆóµÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Î¡Á¡ª¡×¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ÆóµÜ¤Ï¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íè½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿Íò¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«¤éÍò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤«¤é¡ÖºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍò¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ°¤¯¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³ä¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·Ìò¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£ÆóµÜ¤Ï¡ÖÍò¤¬Á´À¹´ü¤Î»þ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÌò¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤¯¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡ÄÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï²áµî¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤È¡È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ø¼¨½Ð¤·¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÌÛ¤é¤»¤é¤ì¤¿¤éÀ®¸ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐÅª¼«¿®¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1¤Ä¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤È¡Ø¤Þ¤º¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦2¤Ä¤¬¿©¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆóµÜ¤Ï¡ÖActors¡ÇHouse¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬1¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤¬´Ú¹ñ¤ËÍè¤ë¤Ù¤¤À¤È¡£¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬Ì´¤Î1¤Ä¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¡¢´Ú¹ñºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¡¢Íò¤Î¤³¤È¤â³§¤µ¤ó¤¬Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆóµÜ¸«¤¿¤¤¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼KOTAKE CREATE»áÀ©ºî¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¥²¡¼¥à¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢22Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖµÜ¾¾¤È»³²¼¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡Ö5·î¡×¤ÎÊ¿À¥¸¬ÂÀÏ¯»á¡Ê38¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡£Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ç°ÛÊÑ¤òÃµ¤·¤Æ8ÈÖ½Ð¸ý¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¦ÃË¤ò±é¤¸¤¿ÆóµÜ¤Ï¡¢µÓËÜ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ø»³±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢¸ø¼°¾å±Ç¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÊâ¤¯ÃË¤ò±é¤¸¤¿²ÏÆâÂçÏÂ¡Ê46¡Ë¤È¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤È»²²Ã¡£±Ç²è¤ÎÅÂÆ²Ìî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ìó4500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£