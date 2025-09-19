¹â¶¶°¦¡¢É×¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
9·î18Æü¡¢¹â¶¶°¦¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤¿¥½¥íSHOT¤â¸ø³«
¹â¶¶¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö#CartierTokyo¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ä¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤Ù¤Î¸ª¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿2SHOT¤ä¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊCartier¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥½¥íSHOT¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö@cartier ¤Î¡¢C¡×¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¡¢µÕ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªÂ·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿2SHOT¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öfukuu¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¡£¤¢¤Ù¤È¤Ï2014Ç¯2·î14Æü¤ËÆþÀÒ¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏÉ×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Î¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¹â¶¶°¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê