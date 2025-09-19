Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡±Ñ²¦»ÒÉ×ºÊ¤È¸æ½ê¤Çº©ÃÌ¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏµîÇ¯¤Î±Ñ¹ñË¬Ìä°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢19ÆüÌë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»ÒÉ×ºÊ¤ò¸æ½ê¤Ë¾·¤º©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢19Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¸ø¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤È¥½¥Õ¥£ÈÞ¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°®¼ê¤·¡ÖThank you for coming¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏµîÇ¯6·î¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ë¬Ìä¤ÎºÝ¤â²¦»ÒÉ×ºÊ¤È²ñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï1»þ´ÖÈ¾¶á¤¯¤ªÃã¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸á¸å¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Èº©ÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤â±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£