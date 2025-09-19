Women AI Initiative Japan¡¢½÷À¤ÎAI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±þ±çÀë¸À¡ÖMIRAI¦Á¡×¤ò»ÏÆ°¡¢AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÀïÎ¬¤âÈ¯É½
AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëWomen AI Initiative Japan¡Ê°Ê²¼¡¢WAIJ¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤ÎAI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±þ±çÀë¸À¡ÖMIRAI¦Á¡Ê¥ß¥é¥¤¥¢¡Ë¡×»¿Æ±´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÊç½¸³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢9·î18Æü¤Ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀïÎ¬È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎAI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÄó·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡ÖMIRAI¦Á¡×¤Î³µÍ×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿Â¾¡¢ SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤ÎAI¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤òÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢AI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿½÷À¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖWAIJ¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë½÷ÀAI¥ê¡¼¥À¡¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡£¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬AI¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ØAI»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬AI¤ò³Ø¤Ó¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢WAIJ ÂåÉ½Íý»ö¤ÎÔ¢ËÜÃÎÎ¤»á¤¬°§»¢¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤ÎÏ«Æ¯»²²ÃÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»öÌ³¿¦¤Ê¤É½÷ÀÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¼«Æ°²½¤ÎÇÈ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»î»»¤Ç¤Ï2040Ç¯¤Ë»öÌ³¿¦¤Ç214Ëü¿Í¤ÎÍ¾¾ê¿Íºà¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹»º¶È¤Ç¤ÏÆ±Ç¯¤Ë326Ëü¿Í¤Î¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ç¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸²ºß²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤¬É¬Í×¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤ØAI³èÍÑ¤ÎÉáµÚ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡ÖWAIJ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎAI³èÍÑ¡¦³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À1116Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡Ø½÷ÀAI¿ÍºàÇò½ñ2025¡Ù¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ä¿¦¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î½÷À¤¬À¸À®AI¤òÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤ÜËèÆü»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÌó3¡Á5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£AI¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¥ê¥¹¥¯¤äÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¸À®AI³èÍÑ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢½÷À¤ÎAI³èÍÑ¡¦³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö½÷À¤¬À¸À®AI¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ÖºÝ¤ËºÇ¤âÂç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¾ðÊóÉÔÂ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬³Ø½¬¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ä»Ø¿Ë¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊóÉÔÂ¤¬½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸À®AI¥¹¥¥ë¼èÆÀ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ä³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤è¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ø³Ø½¬´Ä¶¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½÷À¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ª¤è¤Ó³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢WAIJ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎAI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤·¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¤Ò¤é¤¯³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢½é´ü¤Î»Ù±çÁØ¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ÎÂåÂØ²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤Ë½¢¤¯½÷À¤Î1¡¿3¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó275¿Í¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡õ¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡Ù¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡Ù¡ØÁÏ¶È»Ù±ç¡Ù¡Ø·¼È¯³èÆ°¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ²ÈÀ¯ºö¤Î¡Ø¿·¡¦½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥é¥ó¡Ù¤äSDGsÌÜÉ¸¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢AI»þÂå¤Î¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀïÎ¬¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Äó·È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤¿AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£À¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¤È¤ÎÄó·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¸À®AI»ñ³Ê¡ØÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ù¤Î¼èÆÀ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÄó·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ØCopilot Women AI¼ÂÁ©¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ò»ÏÆ°¤·¡¢½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸À®AI¤ò³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢Äó·È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÂè°ìÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡Ø¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç½÷À¤ÎAI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢½÷À¤ÎAI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±þ±çÀë¸À¡ØMIRAI¦Á¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤¬AI¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶´ðÈ×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»¿Æ±·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤ò³Ø¤ÓÄ©Àï¤¹¤ë½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¯½÷À¤¬¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¸å²¡¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢»¿Æ±·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMIRAI¦Á¡×¤ÎÈ¯Â¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢À¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥á¥ë¥«¥ê¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤Î10¼Ò¤«¤é»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¡ØMIRAI¦Á¡Ù¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¼þÃÎ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢»¿Æ±´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌ½÷À¸þ¤±¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤¯È¯¸«¤Ç¤¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎAI¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÇÃÇ¡Ù¤òLINE¾å¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢11Ìä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÆ¯¤Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿AI¤Î»È¤¤Êý¤ò¡¢16¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£WAIJ¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¿ÇÃÇ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢LINE¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎAI¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÇÃÇ¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿AI¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ØAI¥·¥ó¥´¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò10·î18Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ØAI¥·¥ó¥´¡Ù¼«¿È¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ËAI¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤ÎAI¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£AI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿½÷À¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¼¹¹ÔÌò°÷ AI¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼¼ ¼¼Ä¹¤Î¾åÌîÀé¹É»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡ÊQA¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÊ¿²¼¤Ò¤«¤ë»á¡¢Cynthialy AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î½©¸µ¤«¤ª¤ë»á¤Î3Ì¾¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¼ÂÁ©»öÎã¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¾åÌî»á¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÇAI¿ä¿Ê¤òÃ´¤¤¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£Á´¼Ò¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖAI¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼¼¡×¤ò¼¼Ä¹¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼Ê¿»á¤Ï¡¢°éµÙÃæ¤Ë¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ØÅ¾¿È¡£10Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤ë¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡ÖAIÅëºÜ¤Î¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¿¶ÉÕ²òÀÏ¥¢¥×¥ê¡×¤ò³«È¯¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
½©¸µ»á¤Ï¡¢WEB³«È¯¼Ô¡¦IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä½Ð»º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤·¡¢AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£º£Ç¯¤«¤éCynthialy¤Ë»²²è¤·¡¢Ê£¿ô¼Ò¤ÎAI¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó³èÍÑÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
3Ì¾¤ÎAI¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ùÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤Ï¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï»²²Ã¼Ô¤«¤é¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖAI¤«¤é¸«¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ø¤ó¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖAI¤Ï²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¢¤ó¤Ê¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤¨¤¨¤Í¤ó¡×¤È¡¢¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
