ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡ª ¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¼çÀ®Ê¬¡¢À½ÉÊ¤Î¼ïÎà¤È°ã¤¤¤Ï¡©
ºÇ¶á¡¢»³¤Ç¤ÎÁø¶ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Âð³¹¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø»þ¤Ë¿È¤ò¼é¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì¸À¤Ç¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¤ÓÊý¤ò¸í¤ë¤È¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ìÌÌ¤ÇÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¼ç¤ÊÀ®Ê¬¤È¸ú²Ì¡¢¼ïÎà¤Î°ã¤¤¤ÈÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú15Áª¡ÛËÉºÒ¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
·ã¿ÉÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÅâ¿É»Ò¤ò¿¨¤Ã¤¿¼ê¤ÇÌÜ¤ò¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¤³¤Î»É·ãÀ®Ê¬¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ò°ì»þÅª¤Ë¤Ò¤ë¤Þ¤»¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ò¥°¥ÞÍÑ¤Î¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤È¸ú²Ì¡¦Ãí°ÕÅÀ
¥Ò¥°¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÎ¦¾åÆ°Êª¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµé¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬¿ôÉ´kg¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ³Ê¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¤â¶¯¤¯¡¢¤É¤¦ÌÔ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ò¥°¥ÞÍÑ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥×¥µ¥¤¥·¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÌýÀÍÏºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌýÀ¤Î¤¿¤áÈéÉæ¤äÌÓ¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤ÈÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢Ì¿Ãæ¤¹¤ì¤ÐÄÉ¤¤Ê§¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤äÆ±¹Ô¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¤«¤«¤Ã¤¿Éô°Ì¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤ê¡¢¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ÈÍÑ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÍÑ¤Î¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤È¸ú²Ì¡¦Ãí°ÕÅÀ
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÂÎ½Å¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â100kgÄøÅÙ¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¥Ò¥°¥Þ¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥«¥×¥µ¥¤¥·¥óÇ»ÅÙ¤¬¥Ò¥°¥ÞÍÑÀ½ÉÊ¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢°ÒÎÏ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¿åÀÍÏºÞ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¿Í¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÀö¤¤Î®¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¤á¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»°Ê³°¤Ç¤Ï¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÍÑ¤Ç½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÍÑ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø¾õ¶·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¨Àá¤äÃÏ°è¤´¤È¤Ë½ÐË×¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ä»³³Ù¥¬¥¤¥É¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐ¿ÍÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÀ®Ê¬¤Î¡ÖºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç»ÅÙ¤äÊ®¼Í¤µ¤ì¤ëÊý¼°¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¼«ÂÎ¤¬½ÆÅáË¡¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢·ÚÈÈºáË¡¤ÎÂè°ì¾òÂèÆó¹à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿ÏÊª¤äÅ´ËÀ¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤ÎÌ¿¤äÂÎ¤ËÂç¤¤Ê³²¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÆ»¶ñ¤ò±£¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¡×¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¤Êý¤ä·ÈÂÓÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸íÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤ì¤Ð·º»öÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Ê¤¤ÅÔ»ÔÉô¤ÇÉÔÉ¬Í×¤Ë·ÈÂÓ¡¦±£Æ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï·ÚÈÈºáË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏËü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¤Î¶ÛµÞ¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¯Áª¤Ó¡¢»È¤¨¤ë¤«¤¬¡¢¥¯¥ÞÁø¶ø»þ¤ÎÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÃí°ÕÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§°¤Éô ÏÂÊæ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ìô³ØÇî»Î¡¦Âç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡Ìô³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉô½õ¼ê¡¢ÊÆ¹ñ¥½¡¼¥¯¸¦µæ½êÇî»Î¸¦µæ°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ë¡£ÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÇ¾²Ê³Ø¡¦°åÌôÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¢À¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¤ä»ÔÌ±Âç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°¤Éô ÏÂÊæ¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦°åÌô¸¦µæ¼Ô¡Ë)
