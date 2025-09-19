¡ÖºÇ¿·¤ÎAI PC¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×É½»²Æ»¤Ç¥ì¥Î¥ÜAI PC¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀè¹ÔÂÎ¸³
¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡Á9·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡Ø²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¡Ù¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLenovo AI PC Studio¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Á°Æü¤È¤Ê¤ë9·î19Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Àè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI PC¤òÂÎ¸³Å¸¼¨¤¹¤ëLenovo AI PC Studio¤¬Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡Á9·î23Æü¤Þ¤Ç
¥ì¥Î¥Ü¤ÎºÇ¿·AI PCÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢9·î20Æü¤«¤é4Æü´Ö³«ºÅ
¡ÖLenovo AI PC Studio¡×¤Ï¡È¼«¸ÊÉ½¸½¡É¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI PC¤òÉý¹¤¤ÁØ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±Ø A3¡¿A5½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÉ½»²Æ»¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à1¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ê½»½ê¤ÏÅìµþÅÔÆîÀÄ»³3-18-19 ¥Õ¥§¥¹¥¿É½»²Æ»¥Ó¥ë ¿·´Ü1F¡Ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿»£±Æ¡×¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤òAI¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖAI¤ß¤¯¤¸¡×¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎºÇ¿·PC¤ÇAIµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤ë¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖºÇ¿·AI PC¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¤Î4¤Ä¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¥ì¥Î¥ÜÀ½PC¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿»£±Æ¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¾ÈÌÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬´é¤Î¸þ¤¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¡£»£±Æ¼Ì¿¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤ÁQR¥³¡¼¥É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞSNSÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ´ë²è¤Î1¤Ä¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿»£±Æ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼
¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯
»£±Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤â¤â¤é¤¨¤ë
ºÇ¿·PC¤ÎAIµ¡Ç½¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤«¡© ¤ò»î¤»¤ë
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÃæ±û¤Ï¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI PC¤¬±ß·Á¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë¡ÖºÇ¿·AI PC¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Ï¡ÖLenovo Yoga Slim 9i Gen 10¡×¡Ê2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡Ë¤ä¡ÖLenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen10¡×¡Ê2025Ç¯2·îÈ¯Çä¡Ë¡¢¡ÖLenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10¡×¡Ê2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Å¸¼¨µ¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âAI½èÍý¸þ¤±¥Á¥Ã¥×¡ÊNPU¡Ë¤Î½èÍýÀÇ½¤¬ºÇÂç48TOPS¤È¤Ê¤ëIntel Core Ultra ¥·¥ê¡¼¥º2¡Ê200V¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤òÅëºÜ¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¤¦¤¿¤¦AIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖCopilot+ PC¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»îÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢AIµ¡Ç½¤ÎÂÎ¸³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤ÇÌòÎ©¤ÄAIµ¡Ç½¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿¤òAI¤¬ÊäÀµ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¡¢Î¹¹Ô¥×¥é¥óºîÀ®¤ä¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌòÎ©¤ÄAIµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¿·AI PC¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥Î¥ÜAI PC¤¬ÊÂ¤Ö
Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10¤ÎÅ·ÈÄ¡£ÂÑ¾×·â¥¬¥é¥¹¥«¥Ð¡¼¤ÇÀÄ¿§¤Ë±ü¹Ô¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À
Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£Web¥«¥á¥é¤Ï²èÌÌËä¤á¹þ¤ß¼°¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Àß·×¤òºÎÍÑ¡£²èÌÌÀêÍÎ¨¤Ï98¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen10¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥óÂÐ±þ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë·¿2in1 PC¤Ç¡¢²èÌÌ¤ÏOLED ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±PC¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Å·ÈÄ¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÂÐ±þ¤¹¤ëYoga¥Ú¥ó¤ÏÅ·ÈÄ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤ë
Copilot+ PC¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëAIµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼
Windows¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éSNSÅê¹Æ¼Ì¿¿¤òÀ¸À®¡£²È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤ëCopilot¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁª¤Ö¤È¡Ä¡Ä
ÇØ·Ê¤À¤±¤¬ËàÅ·Ï°¤Ë¡ÊÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡£ÁÏÂ¤À¥Ð¡¼¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®ÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë
Copilotµ¡Ç½¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÄ¹Ê¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¡£¤µ¤é¤ËÏÂÌõÆâÍÆ¤ò¡ÊÆÉ¤ß¾å¤²ÍÑ¤Î¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¸¶¹Æ¤ËºÆ¹½À®¤Ç¤¤ë
¡ÖAI¤ß¤¯¤¸¡×¤ÏAI¤¬¹Í¤¨¤ëº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤ª¤ß¤¯¤¸·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ÇÃÇ¥Á¥ã¡¼¥È¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ó¡¢³ºÅö¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¥«¡¼¥É¤òÊÉ¤«¤é¼è¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¿ÇÃÇ¤Ë±è¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥«¡¼¥ÉÎ¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â´¶¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏAI PC¤Ç²¿¤ò»î¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ñ¾ì¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢AI PC¤ò»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤ë¤È¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖLenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 10¡×¤ä¥Þ¥¦¥¹¡ÖLenovo Yoga Pro¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
AI¤ß¤¯¤¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¿ÇÃÇ¤·¡¢Å¬¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¥«¡¼¥É¤òÊÉ¤«¤é¼è¤ë
ÀÄ¿§¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿
Î¢¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ö»×¤¤½ÐÄ´¹á»Õ¡×¤ÎµºÜ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÊäÀµ¤äSNSÍÑ¼Ì¿¿ÊäÀµ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿
ÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä°Ê¾å¤Ç·ÊÉÊ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡ÖºÇ¿·PC¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×
2025Ç¯9·î20Æü¡Á23Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLenovo AI PC Studio¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤¬ÊÂ¤ÖÉ½»²Æ»¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çËÜÉô ¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶ÈÉô ¥ì¥Î¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëJade Lee»á¤Ï¡¢¡È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éPC¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Þ¤Ç¡¢PC¹¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ËÆÃÃÊ¤Î¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡È¸Å¤¤³µÇ°¡É¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÇ¿·¤ÎAIÅëºÜPC¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤äSNSÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Â¤Ï¿§¡¹¤Ç¤¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½©Ê¬¤ÎÆü¡Ê9·î23Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢É½»²Æ»¤Î¶á¤¯¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI PC¤òÂÎ¸³Å¸¼¨¤¹¤ëLenovo AI PC Studio¤¬Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡Á9·î23Æü¤Þ¤Ç
¡ÖLenovo AI PC Studio¡×¤Ï¡È¼«¸ÊÉ½¸½¡É¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI PC¤òÉý¹¤¤ÁØ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±Ø A3¡¿A5½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÉ½»²Æ»¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à1¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ê½»½ê¤ÏÅìµþÅÔÆîÀÄ»³3-18-19 ¥Õ¥§¥¹¥¿É½»²Æ»¥Ó¥ë ¿·´Ü1F¡Ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿»£±Æ¡×¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤òAI¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖAI¤ß¤¯¤¸¡×¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎºÇ¿·PC¤ÇAIµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤ë¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖºÇ¿·AI PC¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¤Î4¤Ä¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¥ì¥Î¥ÜÀ½PC¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿»£±Æ¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¾ÈÌÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬´é¤Î¸þ¤¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¡£»£±Æ¼Ì¿¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤ÁQR¥³¡¼¥É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞSNSÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ´ë²è¤Î1¤Ä¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿»£±Æ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼
¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯
»£±Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤â¤â¤é¤¨¤ë
ºÇ¿·PC¤ÎAIµ¡Ç½¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤«¡© ¤ò»î¤»¤ë
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÃæ±û¤Ï¥ì¥Î¥Ü¤ÎAI PC¤¬±ß·Á¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë¡ÖºÇ¿·AI PC¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Ï¡ÖLenovo Yoga Slim 9i Gen 10¡×¡Ê2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡Ë¤ä¡ÖLenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen10¡×¡Ê2025Ç¯2·îÈ¯Çä¡Ë¡¢¡ÖLenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10¡×¡Ê2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Å¸¼¨µ¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âAI½èÍý¸þ¤±¥Á¥Ã¥×¡ÊNPU¡Ë¤Î½èÍýÀÇ½¤¬ºÇÂç48TOPS¤È¤Ê¤ëIntel Core Ultra ¥·¥ê¡¼¥º2¡Ê200V¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤òÅëºÜ¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¤¦¤¿¤¦AIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖCopilot+ PC¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»îÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢AIµ¡Ç½¤ÎÂÎ¸³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤ÇÌòÎ©¤ÄAIµ¡Ç½¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿¤òAI¤¬ÊäÀµ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¡¢Î¹¹Ô¥×¥é¥óºîÀ®¤ä¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌòÎ©¤ÄAIµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¿·AI PC¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥Î¥ÜAI PC¤¬ÊÂ¤Ö
Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10¤ÎÅ·ÈÄ¡£ÂÑ¾×·â¥¬¥é¥¹¥«¥Ð¡¼¤ÇÀÄ¿§¤Ë±ü¹Ô¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À
Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£Web¥«¥á¥é¤Ï²èÌÌËä¤á¹þ¤ß¼°¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Àß·×¤òºÎÍÑ¡£²èÌÌÀêÍÎ¨¤Ï98¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen10¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥óÂÐ±þ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë·¿2in1 PC¤Ç¡¢²èÌÌ¤ÏOLED ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±PC¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Å·ÈÄ¤Ï¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÂÐ±þ¤¹¤ëYoga¥Ú¥ó¤ÏÅ·ÈÄ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤ë
Copilot+ PC¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëAIµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼
Windows¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éSNSÅê¹Æ¼Ì¿¿¤òÀ¸À®¡£²È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤ëCopilot¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁª¤Ö¤È¡Ä¡Ä
ÇØ·Ê¤À¤±¤¬ËàÅ·Ï°¤Ë¡ÊÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡£ÁÏÂ¤À¥Ð¡¼¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®ÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë
Copilotµ¡Ç½¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÄ¹Ê¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¡£¤µ¤é¤ËÏÂÌõÆâÍÆ¤ò¡ÊÆÉ¤ß¾å¤²ÍÑ¤Î¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¸¶¹Æ¤ËºÆ¹½À®¤Ç¤¤ë
¡ÖAI¤ß¤¯¤¸¡×¤ÏAI¤¬¹Í¤¨¤ëº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤ª¤ß¤¯¤¸·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ÇÃÇ¥Á¥ã¡¼¥È¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ó¡¢³ºÅö¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¥«¡¼¥É¤òÊÉ¤«¤é¼è¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¿ÇÃÇ¤Ë±è¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥«¡¼¥ÉÎ¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â´¶¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏAI PC¤Ç²¿¤ò»î¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ñ¾ì¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢AI PC¤ò»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤ë¤È¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖLenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 10¡×¤ä¥Þ¥¦¥¹¡ÖLenovo Yoga Pro¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
AI¤ß¤¯¤¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¿ÇÃÇ¤·¡¢Å¬¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¥«¡¼¥É¤òÊÉ¤«¤é¼è¤ë
ÀÄ¿§¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿
Î¢¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ö»×¤¤½ÐÄ´¹á»Õ¡×¤ÎµºÜ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡ÖAIÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÊäÀµ¤äSNSÍÑ¼Ì¿¿ÊäÀµ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿
ÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä°Ê¾å¤Ç·ÊÉÊ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡ÖºÇ¿·PC¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×
2025Ç¯9·î20Æü¡Á23Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLenovo AI PC Studio¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤¬ÊÂ¤ÖÉ½»²Æ»¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çËÜÉô ¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶ÈÉô ¥ì¥Î¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëJade Lee»á¤Ï¡¢¡È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éPC¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Þ¤Ç¡¢PC¹¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ËÆÃÃÊ¤Î¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡È¸Å¤¤³µÇ°¡É¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÇ¿·¤ÎAIÅëºÜPC¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤äSNSÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Â¤Ï¿§¡¹¤Ç¤¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½©Ê¬¤ÎÆü¡Ê9·î23Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢É½»²Æ»¤Î¶á¤¯¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£