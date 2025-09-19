Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¤ÎÍÙÄ®¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ï¡Ø¿ÛË¬Ä®¡Ù¤Ç¤¹¡£

Âç¾®¤ÎÎ¶¤¬¼¡¡¹¤ÈÍÙÇÏ¾ì¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢²ÚÎï¤Ë¿ÛË¬¤Î¶õ¤òÉñ¤¦¡ÖÎ¶ÍÙ¡×¡£

À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¿ÛË¬Ä®¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÎ¶Æ¬¤òÃ´¤¤¡¢Î¶¤Ëº²¤ò¿á¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

¡ÚNIB news every. 2025Ç¯9·î11ÆüO.A¤è¤ê¡Û

¢¡¼¡¡¹¤ÈÍÙÇÏ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë ¡ÈÂç¾®4ÂÎ¤ÎÎ¶¡É

¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º²¤ò½É¤·¿ÛË¬¤òÉñ¤¦Î¶¡£

¤È¤°¤í¤ò´¬¤­¡¢¾å²¼º¸±¦¤Ë¶Ì¤òÃµ¤¹¡ÖÀÅ¡×¡¢·ã¤·¤¯¶Ì¤òÄÉ¤¤ÍðÉñ¤¹¤ë¡ÖÆ°¡×¡£

Æó¤Ä¤ÎÆ°¤­¤òÀäÌ¯¤Ë½Å¤Í¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£

Ìó140Ç¯Â³¤¯¿ÛË¬Ä®¤Î¡ÖÎ¶ÍÙ¡×¤Ï¡¢Íº¤ÎÀÄÎ¶¤È»ó¤ÎÇòÎ¶¤Ë»ÒÎ¶¡¢

¤½¤·¤ÆÂ¹Î¶¤Î¡¢3À¤Âå4ÂÎ¤¬ÍðÉñ¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¡Ê¼êÄÍ ¾¡¼£ ¼«¼£²ñÄ¹¡Ë

¡ÖËÀ1ËÜ¡¢1ËÜ¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥Ôー¥É´¶¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤ËÜÅö¤ÎÎ¶¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¡×

¿ÛË¬Ä®¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÎ¶¤ÈÇòÎ¶¤òÁà¤ë¡ÖÎ¶Êý¡×¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

42¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó6³ä¤Î23¿Í¤¬¿·¿Í¡£

Î¶¤ÎÆ¬¤ò°·¤¦¡ÖÎ¶Æ¬¡×¤òÌ³¤á¤ë¡¢¶á¶â¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó 30ºÐ¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£

¢¡¿ÛË¬Ä®¤Ç°é¤ÁÊë¤é¤¹ÀÄÇ¯¤¬ ¡ÈÆ´¤ì¤ÎÎ¶Æ¬¡É¤Ë

¶á¶â¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤é¿ÛË¬Ä®¤ÇÂå¡¹Â³¤¯²ÌÊªÅ¹¤Î6ÂåÌÜ¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö(¤¯¤ó¤Á¤ÏÊì¤Î)¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡×

¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë»ÒÎ¶¤Î2ÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÎ¶ÍÙ¤Ë»²²Ã¡£

7Ç¯¸å¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ç¤Ï¡¢Óò»Ò¤È¤·¤ÆÂçÂÀ¸Ý¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¸©³°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¯¤ó¤Á¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡ÖÀÎ¤«¤é¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ÃÏ¸µ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×

¢¡

Ä®¤Î·Î¸Å¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¡¢7·î14Æü¡£

¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ë¶á¶â¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

4·î¤«¤é¤Û¤ÜËèÆü¡¢¼«¼çÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Îý½¬ÍÑ¤ËÆÃÃí¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÀ¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢9¥­¥í¡£

¤½¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿ÅØÎÏ¤Îº¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö7·î22Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë·Î¸Å¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤á¤ë¤«¡£ºÇ¹â¤ÎÊôÇ¼¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¤½¤·¤Æ1½µ´Ö¸å¡¢¿ÛË¬Ä®¤ÎÎ¶Êý¤Î·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê´ÆÆÄ¡Ë

¡ÖÎé¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×

·Ð¸³¼Ô¤¬´ðÁÃ¤«¤é»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÈÓÅÄ µÁÎ´ Î¶´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö¾å¤²¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°Î©¤Ä¡£¤³¤ì¤¬´ðËÜ¡£²¼¤«¤é¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¡£¤Æ¤³¤Î¸¶Íý¡×

²¼¤«¤é¾å¤ËËÀ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢ÀÅ»ß¤µ¤»¤ë¡£

Î¶Êý¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÆ°¤­¤ò²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¤³¤ÎËÀ¤Ç¼«¼çÎý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¡×

¶á¶â¤µ¤ó¤âÎý½¬¤·¤Æ¤­¤¿ËÀ¤Î¿¶¤êÊý¤ä¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£

¢¡Î¶ÍÙ¤Ëº²¤ò¿á¤­¹þ¤à¥«¥®¤Ï¡ÖÓò»Ò¡×

Î¶ÍÙ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Ê³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿±éÁÕ¡ÖÓò»Ò¡×¡£

¡Ê»³²¼ ´²°ì Áí´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö°ìÈÖÂç¤­¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Óò»Ò¡¢¥É¥é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÊÎ¶¤Î)¾å¤²²¼¤²¤ò¤¹¤ë¡£

¤À¤«¤é¡¢Óò»Ò¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¤¤¤Ä²ò¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤«Æñ¤·¤¤¡×

¤½¤ÎÓò»Ò¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å¸ÍÍ§¹á¤µ¤ó¡£

17Ç¯Á°¤ËÓò»Ò¤ÎÄ¹¥é¥Ã¥Ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÓò»Ò´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£

¡Ê¾å¸Í Í§¹á ´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö¿´Â¡¤Î²»¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡£¤À¤«¤éÃÙ¤¯ÃÙ¤¯»×¤ï¤ó¤Í¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×

Èþ¤·¤¤Î¶¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿Óò»Ò¤Î¥ê¥º¥à¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ê¾å¸Í Í§¹á ´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö¥É¥ó¥É¥ó ¥Á¥ãー¥È¥³¡Ä¡×

º£Ç¯¡¢Óò»Ò¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤Î35¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢

·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¿Í¤À¤±¡£

½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤âÓò»Ò¤Î¥ê¥º¥à¤òÆ¬¤ÈÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£

Î¶Êý¤Ï¡¢Î¶¤ò»È¤Ã¤¿·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê°ëÌî ÄêÃË Î¶´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö¸å¤í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤è¡¢¸å¤í Áá¤¤¡×

²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤¬Î¶Êý10¿Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â©¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

ËÀ¤Ç¤Î·Î¸Å¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Î¶ÂÎ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë½Å¤ß¤âÁý¤·¡¢°ì¿Í¤Î¤º¤ì¤¬Á´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö½Å¤¿¤µ¤âÃ±½ã¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÜ°Ê¾å¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

ÀèÇÚÊý¤Ë¶µ¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×

¶á¶â¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÄÅº ¿®¼£¤µ¤ó 57ºÐ¤Ç¤¹¡£

Î¶Æ¬¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¡£Ä®¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤­¤ì¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ»ß¤á¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤¹¤°°ú¤¯¡£¤­¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×

¢¡¿ÛË¬Ä®¤ÎÎ¶ÍÙ¤òÄÌ¤·ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ÖÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¤Î¡ÈÇ®¡É¡×

¡Ê¸«³Ø¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ë

¡Ö¤â¤Ã¤Æ¤³ー¤¤¡¢¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×

¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾ì½êÆ§¤ß¤Ë¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤òÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶á¶â¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡¢±é¤·ÊªºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¡ÖËÀ¸òÂå¡×¡£

Î¶¤¬·ã¤·¤¯¶Ì¤òÄÉ¤¦ºÇÃæ¤Ë¡¢10¿Í¤ÎÎ¶Êý¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ìÂå¤ï¤ë ¡ÈÄ®ÆÈ¼«¤Î±é½Ð¡É ¤Ç¤¹¡£

Æ´¤ì¤ÎÅÄÅº¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×

¡ÊÅÄÅº ¿®¼£¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤¤¤¿¸å¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤¯¡£µÞ¤Ë¥É¥ó¤ÈÆ°¤¯¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤«¡£

¤Þ¤º¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤Ç¤­¤ó¤±¤ó¡¢°ì¤Ä¡¢°ì¤Ä¡¢¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤½¤ì¤¬Âç»ö¡£´èÄ¥¤í¤¦¡×

ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£Ä®¤ÎÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢·Î¸Å¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£

¡Ê¾å¸Í Í§¹á ´ÆÆÄ¡Ë

¡Ö½ôÀèÇÚÊý¤¬º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃÛ¤­¾å¤²¤Æ¤­¤¿ÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¡¢½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÎ¶ÍÙ¡£

¤½¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤±éµ»¤ò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×

¡Ê¶á¶â ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎò»Ë¤¢¤ëÄ®¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÈÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÇ®¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤­¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

Óò»ÒÊý¤ÈÎ¶Êý¤ÎÂ©¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢¿ÛË¬¤ÎÎ¶¤ËÌ¿¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£