¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«5Ãå¤Ç2Ï¢ÇÆÆ¨¤¹¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤¬¶â¡¡400m¾ã³²·è¾¡
¡¡¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥«¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¡Ê29¡á¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ï47ÉÃ58¤Ç5Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å4¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥é¥¤¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë46ÉÃ52¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÀè¹Ô¤òµö¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë½ªÈ×¤â¤½¤Îº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¤Ï¥´¡¼¥ë¸å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¼ê¤ò´é¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡17Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ËÂ¾Áª¼ê¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é2Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£47ÉÃ72¤Ç¤ÎÄÌ²á¤Ë¤â¡ÖÁö¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÁö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£